O Liberal chevron right Cultura chevron right

Anitta é aclamada por brasileiros na saída do desfile da Balmain durante a Semana de Moda em Paris

Este é o segundo desfile da artista na Semana de Moda em Paris 2025

Victoria Rodrigues
A cantora se apresentou pela primeira vez neste ano como atração musical na Semana de Moda em Paris. (Foto: Stephane Feugere/ WWD)

Vestindo um look de couro com decote profundo e luvas glamourosas, a cantora brasileira Anitta marcou presença no desfile da Balmain nesta quarta-feira (1º), que faz parte da Semana de Moda em Paris. Em um vídeo publicado nas mídias sociais, é possível observar a artista saindo do local e sendo aclamada pelo público.

Nos comentários da filmagem publicada no X, alguns fãs brasileiros comentaram sobre o sucesso da cantora na França. “Meu Deus, ainda dizem que não conhecem ela lá fora”, escreveu uma mulher. “Poder, amooo”, destacou outra. “Aclamada”, disse outro internauta. “Princesa, linda, diva, meu amor”, realçou outra seguidora.

Primeira vez como atração musical

Além do desfile da Balmain, a cantora já havia se apresentado também nesta segunda-feira (29) como atração musical no palco do “Le Défilé”, evento promovido por uma marca de cosméticos. O desfile ocorreu em frente ao Hôtel de Ville, que é considerado um espaço histórico símbolo da Revolução Francesa.

Esta foi a primeira vez que Anitta participou do Paris Fashion Week como atração musical, já que em 2024 ela já havia desfilado ao lado de Taís Araújo no evento. Junto com a artista, o encontro também reuniu diversas outras referências femininas presentes no mundo da moda e beleza que tiveram a oportunidade de prestigiar o encontro internacional.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Palavras-chave

Anitta

cantora

Internacional

beleza

Semana de Moda em Paris
Cultura
