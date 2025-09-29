Anitta se apresenta na abertura da Semana de Moda em Paris: ‘Um privilégio’

A cantora brasileira Anitta marcou presença como atração musical nesta segunda-feira (29) no palco do “Le Défilé”, promovido por uma marca de cosméticos, em frente ao Hôtel de Ville, que é considerado um espaço histórico símbolo da Revolução Francesa. O evento simboliza a abertura da Semana de Moda em Paris e, além de Anitta, o encontro reuniu também diversas referências femininas presentes no mundo da moda e beleza.

Em entrevista à uma revista antes da apresentação, a cantora compartilhou a emoção que é se apresentar no Paris Fashion Week pela primeira vez. “Ano passado foi incrível e uma surpresa enorme. Estar cercada de tantas mulheres poderosas foi um privilégio e uma grande emoção. Agora, imagina cantar na edição de 2025? O frio na barriga é ainda maior”, revelou Anitta.

Representatividade Brasileira

Conhecida por levantar diversas bandeiras contra o preconceito na sociedade, a artista também contou que essa é uma oportunidade de realçar o empoderamento feminino. “Todos esses elementos estão presentes no meu trabalho, né? Liberdade, ousadia e empoderamento. Me tornei conhecida por abraçar esses preceitos por meio da minha música, clipes e posicionamentos. Então, me apresentar no Le Défilé é um match perfeito”, destacou a cantora ao veículo.

“Minha música carrega essa energia de protagonismo, liberdade e força feminina. Estar nesse evento, que combina tanto com o que eu acredito, é jogar essas mensagens pro mundo com megafone, sabe? Quanto mais gente alcançar, melhor!”, complementou Anitta.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)