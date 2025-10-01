Fafá de Belém relata experiência com imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré: 'Ao meu encontro'

A cantora Fafá de Belém usou as redes sociais, na noite desta quarta-feira (1º), para compartilhar um momento marcante vivido na capital paraense: um encontro inesperado com a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Ela contou que estava passeando por Belém com amigos e decidiu levá-los para conhecer a Igreja de Santo Alexandre e Museu de Arte Sacra, localizado no bairro da Cidade Velha, no fim da tarde. Ao chegar, foi surpreendida com a notícia de que a imagem peregrina estava também no local.

Assista o momento:

VEJA MAIS

Reconhecida como uma das maiores intérpretes do Pará e também idealizadora da Varanda de Nazaré - espaço de recepção e celebração cultural durante o Círio, onde reúne artistas para acompanhar a procissão -, Fafá descreveu a experiência como um gesto cheio de significado. “Outubro chegou e Ela veio ao meu encontro”, escreveu a artista ao anunciar o momento.

No vídeo publicado, Fafá aparece emocionada, carregando a imagem peregrina no colo dentro da igreja. Graças a Deus eu creio e consigo reconhecer como benção o que muitos chamariam de coincidência. Obrigada, minha Mãe. É tudo por ti!”, escreveu na publicação.