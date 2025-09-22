Projeto ‘Conversas de Varanda’ reúne Fafá de Belém e UFPA nesta terça-feira (23); saiba mais

A série de lives 'Conversas de Varanda' chega à sua edição final nesta terça-feira (23), a partir das 19h, no YouTube, em parceria inédita entre a artista Fafá de Belém e a Universidade Federal do Pará (UFPA). O encontro une a força da cultura regional à autoridade científica para discutir a preservação da Amazônia, o desenvolvimento sustentável e o papel dos saberes ancestrais na região.

O encerramento do evento contará com convidados de destaque, incluindo o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira da Silva, que abordará o papel da universidade na formação de lideranças regionais. A professora Maria Elena Crespo López, referência internacional em toxicologia e biomateriais, discutirá o potencial científico da floresta, enquanto o professor Leandro Juen, especialista em ecologia aquática, fará um alerta sobre a conservação da biodiversidade amazônica.

Para Fafá de Belém, encerrar o ciclo na UFPA reforça a importância do diálogo entre diferentes saberes. “A parceria com a universidade encerra este ciclo de lives revelando o que a Amazônia tem de mais poderoso: a capacidade de unir vozes e conhecimentos. Concluir esse percurso na UFPA também significa preparar o caminho para o ‘Fórum Varanda da Amazônia’, onde essa troca vai se ampliar e ganhar dimensão coletiva”, afirma a cantora.

O reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, destaca a importância do evento neste momento crucial para a Amazônia. “Neste momento em que a Amazônia volta ao centro das atenções globais, às vésperas da COP 30, precisamos reafirmar o papel das universidades na defesa da ciência, da cultura, dos saberes ancestrais e dos direitos dos povos da floresta”.

Desde julho, a série percorreu Rio de Janeiro e São Paulo, reunindo nomes como Lenny Niemeyer, Lucas Van de Beuque, Eugênio Pantoja, Arthur Nogueira, Cris Dios e Betty Mindlin. O projeto mostrou a pluralidade de olhares sobre a Amazônia, combinando moda, artes, direito, ativismo e ciência.

‘Conversas de Varanda’ preparam III Fórum Varanda da Amazônia

O ciclo de lives culmina no III Fórum Varanda da Amazônia, marcado para 7 e 8 de outubro, em Belém, reunindo milhares de participantes em dois dias de programação. O evento conecta temas como justiça climática, bioeconomia, inovação, empreendedorismo feminino e saberes ancestrais.

Criada há 15 anos por Fafá de Belém durante o Círio de Nazaré, a ‘Varanda de Nazaré’ começou como espaço de devoção e encontro cultural e se transformou em plataforma de diálogo sobre o futuro da floresta. “A Varanda nasceu do Círio, mas hoje é um espaço onde construímos pontes entre saberes, culturas e futuros possíveis para quem protege a floresta”, explica Fafá.

Fafá de Belém: cultura amazônica com alcance global

Com 50 anos de carreira, Fafá mantém uma relevância que atravessa gerações, unindo prestígio artístico, engajamento social e ativismo em defesa da Amazônia. Recentemente, sua canção “Ave do Amor” (1976) integrou a trilha da série brasileira Pssica, da Netflix, levando a cultura amazônica a milhões de espectadores no Brasil e no exterior.

Fafá segue próxima de sua base, promovendo diálogos entre artistas, pesquisadores, empresários e lideranças comunitárias. É dessa combinação de música, cultura e ativismo que nasce a força da Varanda e do Fórum como espaços de escuta e construção coletiva.

Serviço – Conversas de Varanda

Data: 23 de setembro

Horário: 19h às 20h

Transmissão: Ao vivo nos canais da Varanda de Nazaré e de Fafá de Belém no YouTube

Inscrições para o III Fórum Varanda da Amazônia: www.varandadaamazonia.com.br