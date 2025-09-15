'Conversas de Varanda': Série de Fafá de Belém chega a São Paulo com foco na Amazônia

A série “Conversas de Varanda” desembarca em São Paulo nesta quarta-feira (17), ampliando o diálogo nacional sobre a construção de uma agenda amazônica sólida e permanente. O encontro virtual integra as iniciativas que antecedem o III Fórum Varanda da Amazônia, marcado para outubro em Belém, e busca aproximar diferentes setores da sociedade em torno da preservação e do desenvolvimento sustentável da maior floresta tropical do planeta.

Idealizada e mediada pela cantora Fafá de Belém, referência cultural e voz ativa na defesa da Amazônia, a live reúne nomes das artes, da moda, da ciência e do ativismo. Entre os convidados estão o artista paraense Arthur Nogueira, a cosmetóloga e fundadora da rede “Laces and Hair”, Cris Dios, e a antropóloga e escritora Betty Mindlin. O objetivo é promover um espaço de diálogo sobre ancestralidade, inovação e caminhos para uma relação equilibrada entre floresta e sociedade.

A primeira edição do projeto ocorreu no Rio de Janeiro, em 30 de julho, com transmissão pelos canais da Varanda de Nazaré e de Fafá no YouTube. Na ocasião, participaram a estilista Lenny Niemeyer, o diretor do Museu do Pontal, Lucas Van de Beuque, e o advogado especialista em Amazônia, Eugênio Pantoja. A série se encerra em Belém, no dia 23 de setembro, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA).

III Fórum Varanda da Amazônia será em outubro

O Fórum Varanda da Amazônia, que chega à terceira edição nos dias 7 e 8 de outubro, já se consolidou como um dos principais espaços de discussão sobre o futuro da região. Criado há três anos, o evento conecta debates sobre justiça climática, bioeconomia, empreendedorismo feminino, cultura, inovação e saberes ancestrais.

Em 2025, ano em que Belém se prepara para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), o fórum ganha ainda mais relevância ao reunir cerca de mil participantes em dois dias de programação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página oficial, que também divulga os temas dos painéis.

Varanda de Nazaré completa 15 anos

A iniciativa tem origem na Varanda de Nazaré, espaço criado por Fafá de Belém em 2010 durante o Círio. O local nasceu como um ponto de encontro cultural, mas se transformou em plataforma de articulação e visibilidade para a floresta e seus povos.

Em 2025, a Varanda completa 15 anos, consolidando-se como espaço de resistência e construção coletiva. “A Varanda nasceu do Círio, mas hoje é um espaço onde construímos pontes entre saberes, culturas e futuros possíveis para quem protege a floresta”, afirma Fafá.

Serviço

Conversas de Varanda

Data: 17 de setembro

Horário: 19h às 20h

Transmissão: canais da Varanda de Nazaré e de Fafá de Belém no YouTube

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)