Popó Freitas reage à suspensão após confusão no Spaten Fight Night: ‘Nada vai apagar essa história’

Confusão ocorreu após a luta principal evento, realizada no último final de semana

O Liberal
fonte

Boxeador Popó Freitas (Instagram/ popofreitas)

O boxeador Acelino Popó’ Freitas usou as redes sociais, na noite desta terça-feira (30), para se manifestar sobre a decisão do Conselho Nacional de Boxe (CNB) de suspender seis lutadores envolvidos em uma briga ocorrida após a luta principal do Spaten Fight Night, realizada no último final de semana. Popó ficará seis meses impedindo de participar de eventos da modalidade.

Além dele, Iago Freitas - seu filho-, Luis Claudio Freitas, Lucas Silva, André “Dida” Amado e Wanderlei Silva estão suspensos de eventos organizados pela entidade. 

Em sua publicação no Instagram, Popó destacou sua trajetória e reafirmou valores ligados ao esporte. “Foram décadas de suor, disciplina e superação até me tornar heptacampeão mundial de boxe e alcançar o cinturão do Spaten Fight Night. E nada - absolutamente nada -  vai apagar essa história construída com respeito a todos os meus oponentes, trabalho duro nos bastidores e lealdade com o esporte e os fãs da nobre arte”, iniciou. 

O boxeador ainda reforçou sua mensagem sobre adversidade e conduta.  “Nas adversidades, seja forte. Na vida, escolha sempre a paz. Na luta, nunca perca a dignidade. Essa é a essência do boxe. Essa é a minha vida - e a minha história. E esse é o exemplo que quero sempre deixar para as próximas gerações”, continuou. 

Popó finalizou dirigindo-se diretamente ao lutador Wanderlei Silva: “Wand, meu maior e mais sincero desejo agora é apertar sua mão, te dar um abraço e dizer, olhando em seus olhos, só eu e você, o quanto eu respeito a sua história, admiro o grande campeão e valorizo o ser humano que você é! Vamos fazer isso, preservar o legado que construímos a duras penas - que só eu e você vivemos e sabemos, ninguém mais - e deixar esse exemplo para as atuais e futuras gerações! Boa recuperação!”. 

