Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue Estadão Conteúdo 28.09.25 12h13 Rafael Freitas "nocauteou" o ex-lutador, que caiu desacordado (Reprodução / TV Globo) Novas imagens da transmissão da TV Globo ajudaram a esclarecer a confusão generalizada após a luta entre Popó Freitas e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2, em São Paulo, neste domingo (28/09). O responsável pelo soco que levou o curitibano à lona foi Rafael Freitas, um dos filhos do tetracampeão mundial de boxe. Veja mais Popó levanta bandeira branca após confusão e pede paz a Wanderlei: 'Pronto para te abraçar' O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas Belfort detona Wanderlei após confusão em luta com Popó: 'O Brasil inteiro viu essa vergonha' A luta deste domingo terminou no quarto round, com vitória de Popó por desclassificação Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico Rafael havia aparecido momentos antes na transmissão, ainda na entrada do pai ao ringue, quando foi flagrado pelas câmeras segurando um dos cinturões de Popó na área vip. Assim que o combate terminou, a briga entre integrantes dos dois corners tomou conta do ringue. No meio da confusão, Rafael surgiu nas imagens ainda segurando o cinturão e aplicou um golpe pelas costas em Wanderlei. Na sequência, "nocauteou" o ex-lutador, que caiu desacordado. Após a confusão, Juan Freitas, irmão de Rafael, chegou a publicar nas redes sociais uma mensagem parabenizando ele pela ação, mas apagou a postagem em seguida. Com a repercussão negativa, Rafael restringiu sua conta no Instagram. Após a agressão, Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue. Com um corte profundo no rosto e sangramento intenso, o ex-lutador foi levado a um hospital na zona sul de São Paulo, onde passou por sutura e exames. Ele recebeu alta ainda neste domingo. Palavras-chave boxe Popó Wanderlei Silva Rafael Freitas