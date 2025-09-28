Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó

Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue

Estadão Conteúdo
fonte

Rafael Freitas "nocauteou" o ex-lutador, que caiu desacordado (Reprodução / TV Globo)

Novas imagens da transmissão da TV Globo ajudaram a esclarecer a confusão generalizada após a luta entre Popó Freitas e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2, em São Paulo, neste domingo (28/09). O responsável pelo soco que levou o curitibano à lona foi Rafael Freitas, um dos filhos do tetracampeão mundial de boxe.

Veja mais

image Popó levanta bandeira branca após confusão e pede paz a Wanderlei: 'Pronto para te abraçar'
O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas

image Belfort detona Wanderlei após confusão em luta com Popó: 'O Brasil inteiro viu essa vergonha'
A luta deste domingo terminou no quarto round, com vitória de Popó por desclassificação

image Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue
Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico

Rafael havia aparecido momentos antes na transmissão, ainda na entrada do pai ao ringue, quando foi flagrado pelas câmeras segurando um dos cinturões de Popó na área vip. Assim que o combate terminou, a briga entre integrantes dos dois corners tomou conta do ringue.

No meio da confusão, Rafael surgiu nas imagens ainda segurando o cinturão e aplicou um golpe pelas costas em Wanderlei. Na sequência, "nocauteou" o ex-lutador, que caiu desacordado.

Após a confusão, Juan Freitas, irmão de Rafael, chegou a publicar nas redes sociais uma mensagem parabenizando ele pela ação, mas apagou a postagem em seguida. Com a repercussão negativa, Rafael restringiu sua conta no Instagram.

Após a agressão, Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue. Com um corte profundo no rosto e sangramento intenso, o ex-lutador foi levado a um hospital na zona sul de São Paulo, onde passou por sutura e exames. Ele recebeu alta ainda neste domingo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

boxe

Popó

Wanderlei Silva

Rafael Freitas
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

CAOS!

Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue

Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico

28.09.25 8h48

Futebol

Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B

Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela

28.09.25 8h00

Duelo de opostos

Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B

Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição.

28.09.25 7h00

VAI CAIR?

Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG

Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário

26.09.25 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B

Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela

28.09.25 8h00

Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue

28.09.25 1h17

Corrida de rua

Corrida do Círio 2025: saúde, bem-estar e inclusão em três percursos pelas ruas de Belém

A corrida de rua segue conquistando novos adeptos porque oferece benefícios que muita gente ainda desconhece

28.09.25 9h30

Duelo de opostos

Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B

Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição.

28.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda