Popó levanta bandeira branca após confusão e pede paz a Wanderlei: 'Pronto para te abraçar' O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas Estadão Conteúdo 28.09.25 12h22 Acelino "Popó" Freitas espera colocar um ponto final na briga generalizada entre sua equipe e a do oponente Wanderlei Silva, ocorrida após a luta de boxe realizada na madrugada neste domingo, em São Paulo, e que manchou o evento Spaten Fight Night 2. O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas ao ex-lutador do UFC e afirmou que espera que o adversário retribua o gesto "pela pacificação e preservação do boxe". VEJA MAIS Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico Belfort detona Wanderlei após confusão em luta com Popó: 'O Brasil inteiro viu essa vergonha' A luta deste domingo terminou no quarto round, com vitória de Popó por desclassificação Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue "Wand, estou e sempre estarei aqui, pronto para apertar suas mãos, te abraçar e fazer a minha parte nas desculpas - pela pacificação e preservação do boxe", afirmou o pugilista. "Esse é o nosso papel como ídolos de gerações. Espero que tenhas a grandeza de seguirmos juntos nesse propósito, que é muito maior do que nós." No texto, Popó afirma que voltou ao ringue para "tentar apaziguar, mas acabou atacado covardemente. Wanderlei, tragado pelo tumulto, foi ao chão e agora se recupera. No ringue, dezenas de pessoas se envolveram em um espetáculo de insanidade coletiva". Nos comentários, porém, o lutador foi criticado por seguidores, que acusaram sua equipe de provocar o lado rival e iniciar o tumulto. "Agora é hora de reflexão. Que se levante mais alto o espírito nobre do boxe. Que prevaleça o respeito, o pedido de perdão, o aperto de mãos, o abraço sincero", pediu Popó. "Nenhum de nós queria o final que se sucedeu, mas ainda podemos construir, já no presente, um futuro de paz, harmonia e espírito esportivo. Que todos respeitem a nossa história - a minha e a sua", concluiu.