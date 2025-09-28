Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Popó levanta bandeira branca após confusão e pede paz a Wanderlei: 'Pronto para te abraçar'

O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas

Estadão Conteúdo

Acelino "Popó" Freitas espera colocar um ponto final na briga generalizada entre sua equipe e a do oponente Wanderlei Silva, ocorrida após a luta de boxe realizada na madrugada neste domingo, em São Paulo, e que manchou o evento Spaten Fight Night 2.

O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas ao ex-lutador do UFC e afirmou que espera que o adversário retribua o gesto "pela pacificação e preservação do boxe".

VEJA MAIS

image Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue
Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico

image Belfort detona Wanderlei após confusão em luta com Popó: 'O Brasil inteiro viu essa vergonha'
A luta deste domingo terminou no quarto round, com vitória de Popó por desclassificação

image Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó
Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue

"Wand, estou e sempre estarei aqui, pronto para apertar suas mãos, te abraçar e fazer a minha parte nas desculpas - pela pacificação e preservação do boxe", afirmou o pugilista. "Esse é o nosso papel como ídolos de gerações. Espero que tenhas a grandeza de seguirmos juntos nesse propósito, que é muito maior do que nós."

No texto, Popó afirma que voltou ao ringue para "tentar apaziguar, mas acabou atacado covardemente. Wanderlei, tragado pelo tumulto, foi ao chão e agora se recupera. No ringue, dezenas de pessoas se envolveram em um espetáculo de insanidade coletiva". Nos comentários, porém, o lutador foi criticado por seguidores, que acusaram sua equipe de provocar o lado rival e iniciar o tumulto.

"Agora é hora de reflexão. Que se levante mais alto o espírito nobre do boxe. Que prevaleça o respeito, o pedido de perdão, o aperto de mãos, o abraço sincero", pediu Popó. "Nenhum de nós queria o final que se sucedeu, mas ainda podemos construir, já no presente, um futuro de paz, harmonia e espírito esportivo. Que todos respeitem a nossa história - a minha e a sua", concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

boxe

Popó

Wanderlei Silva
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

CAOS!

Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue

Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico

28.09.25 8h48

Futebol

Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B

Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela

28.09.25 8h00

Duelo de opostos

Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B

Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição.

28.09.25 7h00

VAI CAIR?

Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG

Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário

26.09.25 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B

Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela

28.09.25 8h00

Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue

28.09.25 1h17

Corrida de rua

Corrida do Círio 2025: saúde, bem-estar e inclusão em três percursos pelas ruas de Belém

A corrida de rua segue conquistando novos adeptos porque oferece benefícios que muita gente ainda desconhece

28.09.25 9h30

Duelo de opostos

Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B

Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição.

28.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda