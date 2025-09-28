Capa Jornal Amazônia
Belfort detona Wanderlei após confusão em luta com Popó: 'O Brasil inteiro viu essa vergonha'

A luta deste domingo terminou no quarto round, com vitória de Popó por desclassificação

Estadão Conteúdo
fonte

(Reprodução)

Vitor Belfort se pronunciou sobre a confusão que encerrou a luta entre Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2, neste domingo, em São Paulo. O ex-campeão do UFC fez duras críticas ao rival curitibano e lamentou o impacto negativo das cenas para a imagem das artes marciais.

"O Brasil inteiro viu essa vergonha. E Wanderlei, você tem que pedir perdão, o que você fez não é certo", afirmou Belfort em vídeo publicado em suas redes sociais.

"O que me dá tristeza é que isso revela quem eles eram sempre. Wanderlei, me desculpa, você fez uma coisa errada, você literalmente destruiu algo que a gente construiu durante anos. Arte marcial é respeito", disse o lutador, que deveria ter enfrentado Wanderley Silva, mas se lesionou durante um treino antes do combate.

A luta deste domingo terminou no quarto round, com vitória de Popó por desclassificação. Wanderlei foi penalizado repetidos golpes ilegais, como cabeçadas e joelhadas. "Irmão, você estava lutando com um exímio boxeador, você não deveria nem subir nesse ringue com ele. O cara (Popó) subiu com você em cima da hora, e você faz um negócio desse", criticou Belfort.

"Popó, quero te parabenizar pela paciência que você teve durante esses rounds. Mas é triste, porque as pessoas admiram essa porcaria. Eu vi gente na frente gritando, berrando. Cara, é um esporte. O dia que você tiver que perder, você perde, o dia que tiver que ganhar, você ganha", comentou Belfort.

PATROCINADORA REPROVA BRIGA A cervejaria Spaten, que patrocinou o evento, divulgou uma nota em suas redes sociais reprovando a confusão entre as equipes.

"Acreditamos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer. Reprovamos os eventos que ocorreram após o término da última luta, que não representam esses princípios. Continuaremos trabalhando para apoiar e elevar os valores do esporte e das artes marciais", afirmou, em comunicado.

Palavras-chave

boxe

Popó

Wanderlei Silva

Vitor Belfort
Esportes
