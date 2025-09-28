Belfort detona Wanderlei após confusão em luta com Popó: 'O Brasil inteiro viu essa vergonha' A luta deste domingo terminou no quarto round, com vitória de Popó por desclassificação Estadão Conteúdo 28.09.25 11h37 (Reprodução) Vitor Belfort se pronunciou sobre a confusão que encerrou a luta entre Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2, neste domingo, em São Paulo. O ex-campeão do UFC fez duras críticas ao rival curitibano e lamentou o impacto negativo das cenas para a imagem das artes marciais. "O Brasil inteiro viu essa vergonha. E Wanderlei, você tem que pedir perdão, o que você fez não é certo", afirmou Belfort em vídeo publicado em suas redes sociais. "O que me dá tristeza é que isso revela quem eles eram sempre. Wanderlei, me desculpa, você fez uma coisa errada, você literalmente destruiu algo que a gente construiu durante anos. Arte marcial é respeito", disse o lutador, que deveria ter enfrentado Wanderley Silva, mas se lesionou durante um treino antes do combate. A luta deste domingo terminou no quarto round, com vitória de Popó por desclassificação. Wanderlei foi penalizado repetidos golpes ilegais, como cabeçadas e joelhadas. "Irmão, você estava lutando com um exímio boxeador, você não deveria nem subir nesse ringue com ele. O cara (Popó) subiu com você em cima da hora, e você faz um negócio desse", criticou Belfort. "Popó, quero te parabenizar pela paciência que você teve durante esses rounds. Mas é triste, porque as pessoas admiram essa porcaria. Eu vi gente na frente gritando, berrando. Cara, é um esporte. O dia que você tiver que perder, você perde, o dia que tiver que ganhar, você ganha", comentou Belfort. PATROCINADORA REPROVA BRIGA A cervejaria Spaten, que patrocinou o evento, divulgou uma nota em suas redes sociais reprovando a confusão entre as equipes. "Acreditamos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer. Reprovamos os eventos que ocorreram após o término da última luta, que não representam esses princípios. Continuaremos trabalhando para apoiar e elevar os valores do esporte e das artes marciais", afirmou, em comunicado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Popó Wanderlei Silva Vitor Belfort COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CAOS! Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico 28.09.25 8h48 Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00 VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue 28.09.25 1h17 Corrida de rua Corrida do Círio 2025: saúde, bem-estar e inclusão em três percursos pelas ruas de Belém A corrida de rua segue conquistando novos adeptos porque oferece benefícios que muita gente ainda desconhece 28.09.25 9h30 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00