Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue

Acelino “Popó” Freitas venceu Wanderlei Silva no principal combate do Spaten Fight Night 2, realizado na noite de sábado (27). O duelo, um dos mais aguardados do evento, terminou em confusão generalizada após a desclassificação do ex-lutador de MMA.

No quarto round, Wanderlei já havia perdido dois pontos — um por descumprir as orientações do árbitro e outro por aplicar uma cabeçada em Popó. Ao reincidir nas irregularidades, o paranaense acabou desclassificado, e Popó foi declarado vencedor.

A comemoração, porém, durou pouco. Integrantes das duas equipes invadiram o ringue e deram início a uma briga com socos e chutes para todos os lados. Popó chegou a ser derrubado em um dos cantos, enquanto Wanderlei permaneceu no centro do ringue, até ser atingido por um soco no queixo que o levou a nocaute imediato.

A cena, que misturava aplausos e choque da plateia, só foi contida após intervenção de várias pessoas. Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico. Já Popó permaneceu em um dos corners e, mesmo após a confusão, recebeu o cinturão.

Com o clima controlado, Popó se desculpou com o público e criticou as pessoas que se envolveram na briga. "Nunca lutei com uma pessoa que lutasse com a cabeça. Depois de mais de 44 lutas, depois de mais de 15 defesas de título mundial, eu passei por isso hoje, e ainda tomei um soco do Werdum, que não tem nada a ver com a briga”, disse o lutador.

“A briga é entre mim e o Wanderlei Silva, ninguém pode se meter. Se a gente brigou, acaba aqui dentro do ringue. Eu queria pedir desculpa a vocês. Eu só vim aqui fazer meu trabalho, não vim machucar, denegrir a imagem de ninguém, fazer confusão, vim aqui para dar um show para vocês", completou Popó.

O pugilista também reprovou as cabeçadas de Wanderlei Silva, movimento não permitido no boxe. "Se o Wanderlei me deu cabeçada, cotovelada, era eu e ele, mais ninguém, nem minha equipe, nem a equipe dele deve se meter”, afirmou.

“A briga entre mim e ele, o árbitro está aqui para decidir. Eu tomei três cabeçadas que todos viram, não foi involuntária, foi proposital. Eu quero pedir perdão para vocês, eu vim aqui para dar o melhor para vocês", ressaltou ele.