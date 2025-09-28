Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico O Liberal 28.09.25 8h48 Duelo entre Popó e Wanderlei termina em briga generalizada (Foto: Reprodução | ge.globo.com) Acelino “Popó” Freitas venceu Wanderlei Silva no principal combate do Spaten Fight Night 2, realizado na noite de sábado (27). O duelo, um dos mais aguardados do evento, terminou em confusão generalizada após a desclassificação do ex-lutador de MMA. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)No quarto round, Wanderlei já havia perdido dois pontos — um por descumprir as orientações do árbitro e outro por aplicar uma cabeçada em Popó. Ao reincidir nas irregularidades, o paranaense acabou desclassificado, e Popó foi declarado vencedor. A comemoração, porém, durou pouco. Integrantes das duas equipes invadiram o ringue e deram início a uma briga com socos e chutes para todos os lados. Popó chegou a ser derrubado em um dos cantos, enquanto Wanderlei permaneceu no centro do ringue, até ser atingido por um soco no queixo que o levou a nocaute imediato. A cena, que misturava aplausos e choque da plateia, só foi contida após intervenção de várias pessoas. Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico. Já Popó permaneceu em um dos corners e, mesmo após a confusão, recebeu o cinturão. Com o clima controlado, Popó se desculpou com o público e criticou as pessoas que se envolveram na briga. "Nunca lutei com uma pessoa que lutasse com a cabeça. Depois de mais de 44 lutas, depois de mais de 15 defesas de título mundial, eu passei por isso hoje, e ainda tomei um soco do Werdum, que não tem nada a ver com a briga”, disse o lutador. “A briga é entre mim e o Wanderlei Silva, ninguém pode se meter. Se a gente brigou, acaba aqui dentro do ringue. Eu queria pedir desculpa a vocês. Eu só vim aqui fazer meu trabalho, não vim machucar, denegrir a imagem de ninguém, fazer confusão, vim aqui para dar um show para vocês", completou Popó. O pugilista também reprovou as cabeçadas de Wanderlei Silva, movimento não permitido no boxe. "Se o Wanderlei me deu cabeçada, cotovelada, era eu e ele, mais ninguém, nem minha equipe, nem a equipe dele deve se meter”, afirmou. “A briga entre mim e ele, o árbitro está aqui para decidir. Eu tomei três cabeçadas que todos viram, não foi involuntária, foi proposital. Eu quero pedir perdão para vocês, eu vim aqui para dar o melhor para vocês", ressaltou ele. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes spaten fight night popó e wanderlei COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CAOS! Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico 28.09.25 8h48 Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00 VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue 28.09.25 1h17 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (28/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 28.09.25 7h00