Wanderlei Silva e Popó recebem suspensão após briga no Spaten Fight Night 2; veja detalhes

O Conselho Nacional de Boxe (CNB) anunciou nesta terça-feira (30/9) a suspensão de seis pessoas envolvidas na briga generalizada ocorrida ao final do Spaten Fight Night 2, no último sábado (27/9), em São Paulo. Entre os punidos estão os ex-lutadores Wanderlei Silva e Acelino “Popó” Freitas, além de membros das equipes, como Iago Freitas, Luis Claudio Freitas, Lucas Silva e André Amado.

A entidade detalhou que as suspensões variam de 90 a 365 dias, mas não divulgou os tipos exatos de impedimento para todos os envolvidos.

O incidente aconteceu logo após a luta principal, quando Wanderlei Silva foi desclassificado por faltas consecutivas contra o tetracampeão mundial Popó. A confusão se intensificou no ringue, com troca de socos entre membros das equipes e terminou com Wanderlei sendo nocauteado.

O treinador André Dida, técnico de Wanderlei, recebeu a punição mais severa: 365 dias de suspensão, por agredir Popó durante a confusão.

Já do lado da equipe de Freitas, Luis Claudio Freitas e Iago Gutierrez Freitas foram suspensos por 180 dias, e Lucas Pontes da Silva pegou 90 dias. Wanderlei Silva e Popó ficarão 180 dias afastados de eventos do CNB.

Consequências médicas

Após o episódio, Wanderlei Silva foi hospitalizado com cortes e dores no rosto, realizando exames para descartar complicações graves. Popó também precisou de atendimento, após sofrer fratura na mão, algo inédito em seus 35 anos de carreira. Ele passou por cirurgia na segunda-feira (29).

Wanderlei publicou vídeo nas redes sociais dizendo ter sido “covardemente agredido” e não descartou ações na Justiça. Advogados confirmaram que medidas legais estão sendo avaliadas.

Popó, por sua vez, acusou Fabrício Werdum, treinador de Wanderlei, de “covardia” durante a confusão.