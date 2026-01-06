TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito Caio Maia 06.01.26 14h33 Polêmica na partida entre Carajás e Grêmio Prudente pode causar anulação de resultado (Divulgação) O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) determinou a suspensão da homologação do resultado da partida entre Carajás e Grêmio Prudente, válida pela 1ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A decisão liminar foi proferida nesta segunda-feira (5) pelo presidente do tribunal, Artur José Dian. O despacho atende a uma denúncia apresentada pelo clube paraense, que aponta a ocorrência de “erro de direito” durante o confronto. Com isso, a Federação Paulista de Futebol (FPF) fica impedida de validar os pontos do Grêmio Prudente até o julgamento do mérito da impugnação. O jogo terminou com vitória do time paulista por 2 a 1, de virada, resultado que agora pode ser anulado ou alterado, dependendo da decisão final do tribunal. Denúncia envolve “jogador fantasma” Jogador voltou a campo após ser substituído (Divulgação) A controvérsia envolve o atleta Kayke Ricardo Arenales Grotto, do Grêmio Prudente. De acordo com a súmula oficial assinada pelo árbitro Giuliano Dutra Pellegrini, o jogador foi substituído aos 33 minutos do segundo tempo, aos 78 minutos de jogo, para a entrada de Raul de Almeida Neto. No entanto, o Carajás sustenta que Kayke permaneceu em campo ou retornou de forma irregular à partida. Segundo a denúncia, o atleta teria participado diretamente da jogada que originou o segundo gol do Grêmio Prudente, marcado aos 50 minutos da etapa final por Antonio Marcos. Na representação encaminhada ao TJD-SP, o clube paraense argumenta que a atuação de um jogador já substituído viola a Regra 3 da International Football Association Board (IFAB). A situação, segundo o Carajás, configura erro de direito, caracterizado quando a arbitragem aplica a regra de forma equivocada, e não apenas interpreta um lance de campo. Ao analisar o pedido, o presidente do tribunal afirmou que o registro em súmula, aliado à gravação oficial da partida, forma um “conjunto probatório suficiente” para o recebimento da impugnação. Com a liminar em vigor, o Grêmio Prudente terá o prazo de dois dias para apresentar sua defesa ao tribunal. Após o julgamento do mérito, o TJD-SP poderá manter o empate em 1 a 1, anular o resultado com a realização de uma nova partida ou adotar outra medida prevista no regulamento da competição. 