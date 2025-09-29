Popó passará por cirurgia após briga generalizada em luta com Wanderlei Silva: 'Nada ofusca' Estadão Conteúdo 29.09.25 12h03 Depois da briga generalizada neste sábado, no Spaten Fight Night 2, Popó revelou que está hospitalizado e que passará por cirurgia, em Salvador na Bahia. O tetracampeão mundial de boxe, no entanto, não revelou se esse procedimento tem relação com as cenas de "selvageria" vistas em São Paulo após luta com Wanderlei Silva, como o próprio classificou o episódio. "Estou em Salvador. No hospital. Internado. Em observação. Farei um procedimento cirúrgico. Assim que possível, passarei mais detalhes a todos vocês. O que gostaria de estar fazendo agora era, com toda certeza, comemorando a vitória. Levamos o cinturão do Spaten Fight Night e nada do que ocorreu vai ofuscar esse momento épico para o boxe e o esporte brasileiro", afirmou o lutador, por meio de publicação em seu Instagram. Popó também se defendeu da briga generalizada que se deu após o evento. "Com relação aos áudios e vídeos que vocês têm assistido por aí, não sejam manipulados. Nunca, em hipótese alguma, iríamos, eu e meu time, premeditar confusão após a luta. Estão querendo imputar, a nós, a conduta que é das mais corriqueiras no histórico dos envolvidos do time adversário", afirmou. O combate entre Popó e Wanderlei Silva era o principal evento do Spaten Fight Night 2, que ocorreu na Arca, em São Paulo, com cerca de dois mil convidados. Bia Ferreira, Hebert Conceição e Thiago Manchinha já haviam vencido suas respectivas lutas antes de Popó e Wanderlei Silva entrarem em ação na capital paulista. Wanderlei Silva foi desclassificado no quarto e último round, ao desferir chutes e cabeçadas em direção a Popó - que são proibidos no boxe. Enquanto ainda comemorava no ringue, a transmissão da TV Globo mostrou o princípio da confusão entre as equipes dos combatentes, que invadiram o espaço e começaram a trocar socos entre si. Wanderlei foi nocauteado pelo filho de Popó na confusão. Rafael Freitas, um dos filhos tetracampeão mundial de boxe, entrou no ringue de terno e desferiu um golpe contra o curitibano, que foi direto à lona. Isso ocorreu apenas 26 segundos depois de ter sido desclassificado e não foi o suficiente para interromper a briga generalizada em curso no ringue. "Que Deus cuide de mim neste procedimento médico. E que logo logo possa estar plenamente recuperado da selvageria daqueles que deveriam estar ali para absorver e apartar qualquer desentendimento, e não ao contrário. Tudo passa! Estou convicto de que voltarei ainda mais forte! E lutando com gente de alto nível, que respeita o boxe, assim como eu", concluiu Popó. Além de Popó, Wanderlei Silva também precisou ser internado, em um hospital na Zona Sul de São Paulo. Wanderlei foi atendido ainda no ringue, depois de ficar inconsciente por alguns minutos. Ele apresentou um corte profundo no rosto e sangramento intenso. Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC e corner de Wanderlei, acompanhou o amigo no hospital e divulgou imagens do atendimento, confirmando que ele havia sofrido uma fratura no nariz. PATROCINADORA REPROVA BRIGA A cervejaria Spaten, que patrocinou o evento, divulgou uma nota em suas redes sociais reprovando a confusão entre as equipes: "Acreditamos que o espírito esportivo e o respeito às regras devem sempre prevalecer. Reprovamos os eventos que ocorreram após o término da última luta, que não representam esses princípios. Continuaremos trabalhando para apoiar e elevar os valores do esporte e das artes marciais." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Popó cirurgia Wanderlei Silva briga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Luto Paysandu lamenta a morte do jornalista esportivo Paulo Soares, o 'Amigão' Comunicador morreu nesta segunda-feira (29), após meses internado 29.09.25 11h56 Futebol VÍDEO: Preparador do Paysandu é expulso após ofender, agredir e resistir à PM; veja súmula Documento da arbitragem relata que o preparador deu uma "peitada" e um "pisão" no quarto árbitro. 29.09.25 11h48 Futebol Remo leva pouco mais de 14 mil torcedores ao Mangueirão no jogo contra o CRB-AL Time azulino teve baixa adesão, mas não fechou a partida com prejuízo 29.09.25 11h16 TABU Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B 29.09.25 10h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Imagens da Globo mostram que autor de 'nocaute' em Wanderlei Silva é filho de Popó Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue 28.09.25 12h13 Celebração Após um ano sem jogar, lateral do Remo se emociona com retorno: 'Estou de volta' Jorge atuou os 90 minutos da partida contra o CRB-AL, que terminou com vitória azulina por 4 a 2, no último domingo (28), no Mangueirão 29.09.25 10h08 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (29/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 29.09.25 7h00 TABU Paysandu encara o Cuiabá-MT para encerrar tabu de mais de uma década; saiba qual Times entram em campo nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio da Curuzu, pela 30ª rodada da Série B 29.09.25 10h57