Wanderlei Silva quebra nariz e leva pontos após 'nocaute' em confusão

Estadão Conteúdo

Wanderlei Silva precisou ser levado ao hospital na madrugada deste domingo após ser "nocauteado" durante a briga generalizada na luta contra Acelino "Popó" Freitas, no Spaten Fight Night 2, em São Paulo. O ex-lutador foi atingido por um soco no rosto desferido por Rafael Freitas, um dos filhos do tetracampeão mundial de boxe.

Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC e corner de Wanderlei, acompanhou o amigo no hospital e divulgou imagens do atendimento, confirmando que ele havia sofrido uma fratura no nariz. "O Wanderlei está aqui no hospital, tomando pontos nos olhos. Quebrou o nariz, porque ele foi muito maldoso. Ele poderia ter feito uma coisa muito grave", afirmou em publicação nas redes sociais.

Após a agressão, Wanderlei ficou inconsciente por alguns minutos e recebeu atendimento médico ainda no ringue. Com um corte profundo no rosto e sangramento intenso, o ex-lutador foi levado a um hospital na zona sul de São Paulo e recebeu alta ainda neste domingo.

No ringue, o curitibano havia sido penalizado repetidas vezes por golpes ilegais, como cabeçadas e joelhadas. A luta terminou no quarto round, com vitória de Popó por desclassificação.

Palavras-chave

boxe

Popó

Wanderley Silva
Esportes
.
