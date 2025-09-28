Capa Jornal Amazônia
Popó culpa Werdum por briga generalizada após luta de boxe: 'Esse cara só faz m****'

Estadão Conteúdo

A noite de boxe entre Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva terminou em confusão generalizada na madrugada deste domingo, no Spaten Fight Night 2, em São Paulo. Após vencer por desclassificação, o tetracampeão mundial acusou Fabrício Werdum de invadir o ringue e iniciar a briga. O ex-campeão do UFC rebateu e disse que apenas reagiu a uma provocação da equipe rival.

"Eu não sei para que m**** esses caras colocaram o Werdum nesse evento. Esse cara só faz m**** nos eventos dos outros. Werdum, eu tenho vergonha, cara. Se eu fosse você, eu teria vergonha. Você que veio para cima de mim. Tem um vídeo gravado de você em cima de mim, querendo me bater. Mas Deus sabe o que faz", afirmou Popó em vídeo publicado em suas redes sociais.

Segundo Popó, a confusão começou quando Werdum, que fazia parte do corner de Wanderlei, invadiu o ringue junto com o filho do lutador. "Wand, foi entre eu e você, não tinha nada a ver com a equipe. Infelizmente, o Werdum, covardemente, invadiu o ringue junto com o seu filho e foi pra cima de todo mundo", completou.

WERDUM REBATE POPÓ Poucas horas depois, Fabrício Werdum respondeu em suas redes sociais. O ex-campeão do UFC publicou um vídeo com imagens da briga e acusou a equipe de Popó de iniciar a confusão.

"Tinha uns 20 contra quatro. Estavam eu, o Wanderlei, o Thor e o Dida. Foi uma reação nossa, porque eles começaram a gritar e vieram para cima. As imagens não mentem", afirmou.

Amigo de Wanderlei Silva, Werdum acompanhou o ex-lutador após a briga e relatou que ele precisou ser levado ao hospital. "O Wanderlei está aqui no hospital, tomando pontos nos olhos. Quebrou o nariz, porque ele foi muito maldoso, cara. Ele poderia ter feito uma coisa muito grave", declarou.

A confusão deixou Wanderlei Silva desacordado após receber um soco. O ex-lutador de MMA ficou na lona por alguns minutos e foi atendido ainda no ringue. Ele deixou a arena consciente e foi encaminhado a um hospital na Zona Sul de São Paulo para a realização de exames e passar por sutura na região do olho esquerdo - já recebeu alta.

Palavras-chave

boxe

Popó

Wanderlei Silva

Fabrício Werdum
Esportes
