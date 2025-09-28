Popó culpa Werdum por briga generalizada após luta de boxe: 'Esse cara só faz m****' Estadão Conteúdo 28.09.25 8h52 A noite de boxe entre Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva terminou em confusão generalizada na madrugada deste domingo, no Spaten Fight Night 2, em São Paulo. Após vencer por desclassificação, o tetracampeão mundial acusou Fabrício Werdum de invadir o ringue e iniciar a briga. O ex-campeão do UFC rebateu e disse que apenas reagiu a uma provocação da equipe rival. "Eu não sei para que m**** esses caras colocaram o Werdum nesse evento. Esse cara só faz m**** nos eventos dos outros. Werdum, eu tenho vergonha, cara. Se eu fosse você, eu teria vergonha. Você que veio para cima de mim. Tem um vídeo gravado de você em cima de mim, querendo me bater. Mas Deus sabe o que faz", afirmou Popó em vídeo publicado em suas redes sociais. Segundo Popó, a confusão começou quando Werdum, que fazia parte do corner de Wanderlei, invadiu o ringue junto com o filho do lutador. "Wand, foi entre eu e você, não tinha nada a ver com a equipe. Infelizmente, o Werdum, covardemente, invadiu o ringue junto com o seu filho e foi pra cima de todo mundo", completou. WERDUM REBATE POPÓ Poucas horas depois, Fabrício Werdum respondeu em suas redes sociais. O ex-campeão do UFC publicou um vídeo com imagens da briga e acusou a equipe de Popó de iniciar a confusão. "Tinha uns 20 contra quatro. Estavam eu, o Wanderlei, o Thor e o Dida. Foi uma reação nossa, porque eles começaram a gritar e vieram para cima. As imagens não mentem", afirmou. Amigo de Wanderlei Silva, Werdum acompanhou o ex-lutador após a briga e relatou que ele precisou ser levado ao hospital. "O Wanderlei está aqui no hospital, tomando pontos nos olhos. Quebrou o nariz, porque ele foi muito maldoso, cara. Ele poderia ter feito uma coisa muito grave", declarou. A confusão deixou Wanderlei Silva desacordado após receber um soco. O ex-lutador de MMA ficou na lona por alguns minutos e foi atendido ainda no ringue. Ele deixou a arena consciente e foi encaminhado a um hospital na Zona Sul de São Paulo para a realização de exames e passar por sutura na região do olho esquerdo - já recebeu alta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe Popó Wanderlei Silva Fabrício Werdum COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CAOS! Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico 28.09.25 8h48 Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00 VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue 28.09.25 1h17 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (28/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 28.09.25 7h00