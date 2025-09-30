VÍDEO: Ana Castela é flagrada abraçada a Zé Felipe durante viagem ao Pantanal

A cantora Ana Castela foi flagrada abraçada ao cantor Zé Felipe na tarde desta terça-feira (30), durante uma viagem ao Pantanal. O registro foi feito por um amigo da artista enquanto filmava um momento de almoço. Ao perceber que aparecia no vídeo, boiadeira tentou disfarçar e questionou o colega sobre a gravação.

A cena ocorreu antes de uma tarde de pesca com amigos da sertaneja e com os pais de Zé Felipe, Leonardo e Poliana Rocha. O abraço romântico reacendeu rumores de que os dois estariam vivendo um affair, especulações que ganharam força desde o fim do casamento do cantor com a influenciadora Virginia Fonseca.

Na segunda-feira (29), Ana Castela e Zé Felipe já haviam sido vistos de mãos dadas durante a mesma viagem. Além da proximidade, eles também lançaram recentemente a canção “Sua Boca Mente”, que estão divulgando juntos.