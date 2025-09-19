Ana Castela é questionada por deputado sobre suposto relacionamento com Zé Felipe; veja a resposta

A cantora Ana Castela passou por uma saia justa após uma pergunta feita pelo deputado estadual Valmir Moretto. O parlamentar aproveitou um encontro com a "boiadeira" durante a primeira noite do 1º Sapezal Rodeio Festival, no Mato Grosso, e tentou matar a curiosidade de muitos sobre um suposto romance com o cantor Zé Felipe.

Durante o encontro, registrado em vídeo, Valmir Moretto disse que muitas pessoas pediram para ele perguntar: "Essa história do Zé Felipe é verdade?". Ana Castela, por sua vez, deixou a curiosidade dos fãs ainda maior com a sua resposta.

"Não sei de nada não, mas vamos lançar uma música bem legal, se Deus quiser. Vai ser um country", respondeu a cantora, mudando o foco da questão.

Suposto affair entre os sertanejos

Um encontro em julho deste ano entre Ana Castela e Zé Felipe levantou a suspeita de um suposto romance entre os cantores. Os dois foram flagrados juntos em um parque da Disney em Orlando, nos Estados Unidos.

Na época, a assessoria de Zé Felipe negou as informações e afirmou que ambos os artistas não viajaram juntos, mas se encontraram no local apenas como amigos.

Cantores posam juntinhos em fotos

Zé Felipe retirou das redes sociais fotos do seu antigo relacionamento. O cantor também compartilhou fotos ao lado de Ana Castela, o que levantou ainda mais os rumores de um possível relacionamento entre eles.

Nos registros compartilhados com a legenda: "Coloca o chapéu que lá vem pedrada", Ana Castela aparece sentada em um balcão com Zé Felipe apoiado em suas pernas.

Relacionamentos anteriores

Ana Castela está solteira desde o fim de seu breve relacionamento com o cantor Gustavo Mioto, em dezembro do ano passado. Já Zé Felipe também está solteiro, após cinco anos de casamento com a influenciadora Virginia Fonseca. O ex-casal anunciou o fim do relacionamento em maio deste ano, mas destacou que, apesar da separação, continuam unidos pela família que construíram. Eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

