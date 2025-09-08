Ana Castela pede para cortar vídeo ao ser perguntada sobre 'romance' com Zé Felipe

A cantora Ana Castela foi a principal atração de um evento realizado em Montividiu, no interior de Goiás, no último fim de semana. Durante a passagem pela cidade, a sertaneja conversou com o jornalista Cristian Gomes, mas respondeu de forma breve ao ser perguntada sobre como estava o coração. “Está ótimo! Graças a Deus está tudo em paz aqui... Maravilhoso”, disse.

VEJA MAIS

O clima mudou quando o repórter mencionou o nome do filho de Leonardo. “E o Zé Felipe tem espaço?”, questionou. Visivelmente incomodada, a cantora tentou encerrar o tema: “Então... Isso daí não... quer cortar [o vídeo]?”, disse, dirigindo-se à produção que acompanhava a entrevista.

As especulações sobre um possível romance entre os dois artistas circulam nas redes sociais, alimentadas por aparições públicas e interações recentes. Ambos, no entanto, negam qualquer envolvimento amoroso.

No fim de julho deste ano, a equipe de Zé Felipe divulgou uma nota oficial informando que o cantor viajou aos Estados Unidos para dar continuidade a um projeto musical em espanhol. Durante a viagem, ele esteve em Orlando, onde se encontrou com Ana Castela. Segundo o comunicado, eles passaram o dia juntos nos parques ‘como amigos’.