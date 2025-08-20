Capa Jornal Amazônia
Virginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela

Apresentadora ficou abalada ao descobrir encontro do ex-marido com cantora sertaneja em Orlando

O Liberal

A apresentadora Virginia Fonseca reagiu emocionalmente ao descobrir que seu ex-marido Zé Felipe viajou para Orlando, nos Estados Unidos, com a cantora Ana Castela. O fato ocorreu em 29 de julho, nos bastidores do SBT, momentos antes da gravação do programa "Sabadou". A situação acontece durante o processo de divórcio do casal.

Virginia não conteve as lágrimas quando recebeu a informação sobre o encontro entre o cantor e a artista sertaneja, conforme divulgado pelo Portal Leo Dias. A emoção da apresentadora foi tão intensa que a produção precisou interromper as filmagens para que ela se recompusesse.

A reação da influenciadora surgiu após ela ter afirmado anteriormente que uma possível reconciliação com o filho do cantor Leonardo dependeria "da vontade de Deus". Testemunhas presentes nos estúdios relataram que o abalo emocional de Virginia interferiu no cronograma normal das gravações.

O casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe foi muito comentado no meio artístico, e agora a separação continua gerando repercussão na mídia. Os novos desdobramentos envolvendo Ana Castela têm atraído ainda mais atenção para o caso.

Em Orlando, Zé Felipe e Ana Castela visitaram os parques da Disney em julho. Fontes consultadas pelo Portal Leo Dias indicam que houve clima romântico entre os dois durante toda a estadia nos Estados Unidos.

No último domingo, dia 17 de agosto, os cantores foram vistos juntos novamente, desta vez a caminho de Buritama, em São Paulo. Na cidade, eles realizaram apresentações e interpretaram juntos o hit "Evidências".

Apesar dos fortes rumores sobre um possível relacionamento, não há confirmação oficial sobre o status da relação entre Zé Felipe e Ana Castela. Os dois artistas ainda não se pronunciaram formalmente sobre a natureza de seu vínculo.

Nas redes sociais, fãs já demonstram apoio ao possível novo casal. "Beija, beija, beija", "Eu gosto deles juntos", foram alguns dos comentários feitos por internautas após o encontro dos cantores em Buritama.

A separação de Virginia e Zé Felipe teria ocorrido devido a diversos fatores, incluindo desentendimentos familiares, pressão da mídia e diferenças quanto ao estilo de vida. O futuro do processo de divórcio entre os dois permanece incerto diante dos recentes acontecimentos envolvendo Ana Castela.

