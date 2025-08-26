Capa Jornal Amazônia
Taróloga faz previsão surpreendente sobre Zé Felipe e Ana Castela que pode abalar Virginia

Previsão inclui suposta gravidez da cantora; Virginia e Ana estiveram no mesmo camarote em Barretos

O Liberal
fonte

Virgínia, Ana Castela e Zé Felipe ()

Uma previsão feita pela taróloga Juliana, conhecida nas redes sociais por publicar conteúdos voltados ao universo dos famosos, reacendeu rumores envolvendo os cantores Zé Felipe e Ana Castela. Segundo a astróloga, os dois devem assumir um relacionamento em breve. Além disso, ela afirmou que a cantora pode engravidar do sertanejo.

Os boatos sobre um possível envolvimento entre Zé Felipe e Ana Castela circulam desde julho, quando ambos estiveram juntos na Disney, nos Estados Unidos. Nas últimas semanas, os artistas voltaram a ser vistos em eventos em comum, o que reforçou as especulações entre fãs nas redes sociais. Ambos negaram qualquer relacionamento e anunciaram apenas o lançamento da música “Só Quero Você”.

Virginia e Ana Castela estiveram no mesmo camarote

No último fim de semana, a influenciadora Virginia Fonseca e a cantora Ana Castela estiveram no mesmo camarote na Festa do Peão de Barretos, na madrugada de sábado (23). As duas não foram vistas interagindo durante o evento, após os rumores sobre o possível affair entre Ana e Zé Felipe.

Um dia antes, na sexta-feira (22), Virginia elogiou Ana Castela durante a inauguração de uma loja de sua marca no Brás, em São Paulo. Ao ser questionada sobre a presença da artista em Barretos, ela disse: “Maravilhosa, eu amo a Ana. Conheci ela no camarim do meu programa, maravilhosa”.

Contexto do relacionamento

Virginia Fonseca anunciou o fim do casamento com Zé Felipe em maio deste ano. O casal tem três filhos. Já Ana Castela está solteira desde dezembro do ano passado, quando terminou pela terceira vez o relacionamento com o cantor Gustavo Mioto.

Palavras-chave

Zé Felipe

ana castela

virginia fonseca
Cultura
