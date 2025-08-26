Taróloga faz previsão surpreendente sobre Zé Felipe e Ana Castela que pode abalar Virginia
Previsão inclui suposta gravidez da cantora; Virginia e Ana estiveram no mesmo camarote em Barretos
Uma previsão feita pela taróloga Juliana, conhecida nas redes sociais por publicar conteúdos voltados ao universo dos famosos, reacendeu rumores envolvendo os cantores Zé Felipe e Ana Castela. Segundo a astróloga, os dois devem assumir um relacionamento em breve. Além disso, ela afirmou que a cantora pode engravidar do sertanejo.
Os boatos sobre um possível envolvimento entre Zé Felipe e Ana Castela circulam desde julho, quando ambos estiveram juntos na Disney, nos Estados Unidos. Nas últimas semanas, os artistas voltaram a ser vistos em eventos em comum, o que reforçou as especulações entre fãs nas redes sociais. Ambos negaram qualquer relacionamento e anunciaram apenas o lançamento da música “Só Quero Você”.
Virginia e Ana Castela estiveram no mesmo camarote
No último fim de semana, a influenciadora Virginia Fonseca e a cantora Ana Castela estiveram no mesmo camarote na Festa do Peão de Barretos, na madrugada de sábado (23). As duas não foram vistas interagindo durante o evento, após os rumores sobre o possível affair entre Ana e Zé Felipe.
Um dia antes, na sexta-feira (22), Virginia elogiou Ana Castela durante a inauguração de uma loja de sua marca no Brás, em São Paulo. Ao ser questionada sobre a presença da artista em Barretos, ela disse: “Maravilhosa, eu amo a Ana. Conheci ela no camarim do meu programa, maravilhosa”.
Contexto do relacionamento
Virginia Fonseca anunciou o fim do casamento com Zé Felipe em maio deste ano. O casal tem três filhos. Já Ana Castela está solteira desde dezembro do ano passado, quando terminou pela terceira vez o relacionamento com o cantor Gustavo Mioto.
