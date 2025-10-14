Dançarina e ex-BBB, Isabelle Nogueira divulga o livro ‘As Aventuras da Cunhã’

A amazonense Isabelle Nogueira teve sua estreia na literatura infantil com a curadoria de Darlisom Ferreira no lançamento do livro “As aventuras da Cunhã” durante a Bienal do Livro Rio 2025, que ocorreu entre os dias 13 e 22 de junho deste ano. No último domingo, 12 de outubro, no Dia das Crianças, o trabalho foi lançado no Largo São Sebastião, Centro de Manaus.

“Eu lancei meu livro na Bienal do Rio de Janeiro e no Festival Folclórico de Parintins e foi extremamente emocionante para mim, iniciando a trajetória como autora, foi incrível, mas faltava o lançamento oficial em Manaus! Lançar o meu livro, voltado para o público infantojuvenil, no Dia das Crianças, no ponto turístico que tem uma validação muito forte dentro do meu coração, que é o Largo São Sebastião, onde foi exibido o Big Brother, me traz muita emoção! Eu estou muito feliz, muito grata e emocionada.”, celebrou.

Durante o lançamento na capital amazonense, Isabelle passou mais de quatro horas autografando seus livros no evento que integrou a programação do “Circuito da Alegria”, com brincadeiras populares, oficinas criativas, contação de histórias, apresentações circenses, personagens infantis, cortejos artísticos e muito mais.

"A festa para a criançada reforça o compromisso do Governo do Amazonas com a democratização do acesso à cultura, valorizando a infância e o brincar como parte essencial do desenvolvimento humano”, afirmou a assessoria de comunicação do evento.

A obra, em formato de quadrinhos, convida os leitores a conhecerem o Festival Folclórico de Parintins, de uma forma lúdica e criativa para prender a atenção das crianças. A história começa em uma viagem de barco, desde a saída de Manaus até a ilha onde toda a magia acontece.

Durante o enredo, são apresentados pontos turísticos, a culinária, a cultura e a vivência nortista. Por meio das ilustrações, os autores reforçam a valorização da Amazônia. Com linguagem acessível e narrativa sensível. O livro tem prefácio assinado pelo reitor da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), Dr. André Luiz Nunes Zoge.

Além da grande presença do público, Isabelle teve mais uma grata surpresa neste domingo de Dia das Crianças, com seu livro alcançando o 10º lugar entre os livros mais vendidos do Brasil, na categoria público infantojuvenil.

O livro “As Aventuras da Cunhã” pode ser comprado na plataforma Amazon. “É um sonho alcançar essa posição na Amazon, no Dia das Crianças. Estou super feliz, sinto que sou muito amada pelas crianças, elas me olham como uma super-heroína, fazem a flecha quando me encontram, me chamam de cunhã, ontem tinha criança chorando emocionada. Eu acho que a maior responsabilidade na vida de um artista é influenciar criança, é muito delicado e eu não sei como isso aconteceu. Eu me sinto feliz de ter o carinho de um público que eu nunca almejei, nunca me esforcei para ter, foi de forma natural”, conclui.