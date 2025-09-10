Durante show, Zé Felipe declara 'gostar de morenas' e aumenta especulações com Ana Castela

Durante um show em Uberaba (MG), no último domingo (7), o cantor Zé Felipe comentou sobre sua preferência por morenas em um momento que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (10). O episódio ocorreu quando um fã subiu ao palco para pedir a namorada em casamento.

O rapaz brincou sobre a aparência da noiva, que era loira, questionando: “A gente gosta de loira, né, Zé Felipe?”. O cantor respondeu em tom bem-humorado: “Eu gosto de morena”, gerando reação na plateia.

A situação aumentou os rumores sobre um possível relacionamento entre Zé Felipe e a cantora Ana Castela. O sertanejo está solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, em maio deste ano.

Já Ana Castela terminou o relacionamento com Gustavo Mioto em janeiro. Recentemente, o ex-namorado deixou de seguir a artista nas redes sociais.

Em junho, durante uma viagem a Orlando, nos Estados Unidos, surgiram notícias sobre um encontro entre os artistas, negadas por Ana Castela em seus Stories. A mãe da cantora também afirmou que não há envolvimento amoroso entre os dois.

A assessoria de imprensa de Zé Felipe também negou qualquer relação romântica com a cantora. No mês de agosto, Ana Castela viajou em jatinho do cantor, o que também reforçou especulações, posteriormente esclarecidas pelas partes.