Zé Felipe e Ana Castela são vistos juntos nos Estados Unidos; veja

O cantor Zé Felipe e a cantora Ana Castela foram vistos juntos na manhã desta terça-feira (29), passeando em um parque da Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. Nas fotos divulgadas pelo portal Leo Dias, o artista aparece com uma camisa amarela e bermuda clara, de costas ao lado do grupo de Ana.

Após uma longa rotina de shows em junho e julho em razão das festas juninas, os dois artistas, de forma separada, resolveram aproveitar as férias para descansar fora do país. Além disso, Zé Felipe, especialmente, foi para os Estados Unidos com o propósito de investir e trabalhar em sua carreira internacional.

Zé Felipe e Ana Castela passeando em parque da Disney. (Foto: Reprodução/ Portal Leo Dias)

Zé Felipe e Ana Castela estão solteiros?

O relacionamento da cantora Ana Castela com Gustavo Mioto durou pouco tempo, o ex-casal terminou publicamente no dia 13 de dezembro de 2024. As razões para o fim do namoro foi explicada porque eles estavam com “tempos e vontades diferentes”. Desde então, a artista está solteira, mas ambos continuam expressando carinho um pelo outro e o desejo de ver cada um feliz na vida e na profissão.

Já Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram o término do casamento no dia 27 de maio, por meio de uma publicação nas mídias sociais. Na postagem, a influenciadora digital fez questão de deixar claro aos seus seguidores que, mesmo separados, os dois sempre estarão unidos pela família que formaram durante esses cinco anos, incluindo seus filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente”, escreveu Virginia Fonseca, que acumula mais de 50 milhões de seguidores no Instagram.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)