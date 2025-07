Vini Jr. e Virgínia Fonseca estão juntos? Entenda os rumores

Os rumores de um possível romance entre Vinícius Jr., atacante da Seleção Brasileira, e a influenciadora Virgínia Fonseca ganharam força nos últimos dias após os dois serem vistos juntos durante a festa de aniversário do jogador, realizada no último fim de semana, no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, fontes que estiveram no evento relataram que Virginia e Vini passaram boa parte da comemoração juntos, em clima de intimidade. Os dois teriam ficado "coladinhos" em uma área reservada próxima à pérgola da piscina.

A festa de Vini Jr. contou com apresentações de artistas como Ludmilla, Ivete Sangalo e até o rapper norte-americano Travis Scott. Por questões de privacidade, o uso de celulares foi proibido e os aparelhos dos convidados foram recolhidos logo na entrada, o que impediu o registro de imagens dos dois durante a celebração.

Nas redes sociais, internautas já vinham especulando uma aproximação entre o jogador e a influenciadora, especialmente após curtidas trocadas em fotos no Instagram. A presença de Virgínia na festa, no entanto, foi o estopim para os boatos sobre um suposto affair entre os dois.

Vale lembrar que Virgínia anunciou, no fim de maio, o fim do relacionamento com o cantor Zé Felipe, com quem foi casada por cinco anos. O processo de divórcio foi iniciado em junho, envolvendo a guarda compartilhada dos três filhos do casal: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e o caçula José Leonardo, de poucos meses.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre a suposta relação.