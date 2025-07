Ramon Menezes convoca santistas Gabriel Bontempo e Luca para a seleção brasileira sub-20

À disposição do técnico Cleber Xavier para enfrentar o Internacional nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Gabriel Bontempo e o atacante Luca foram convocados pelo treinador Ramon Menezes para defender a seleção brasileira sub-20 em dois amistosos. O Brasil vai jogar nos dias 8 e 11 de agosto em Assunção e enfrenta o Paraguai.

A lembrança do comandante da CBF animou a dupla. Os dois jogadores vêm sendo observados por Xavier nesta retomada do Nacional após o fim da disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

"É a minha primeira vez na seleção e estou muito feliz pela oportunidade. Estou realizando um sonho de criança. Então, é aproveitar, desfrutar do momento, dar o meu melhor lá e representar o Santos da melhor forma possível", disse Gabriel Bontempo.

Luca afirmou que ser chamado aumenta ainda mais a responsabilidade na equipe. "Isso é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Agora é continuar trabalhando cada vez mais forte e, se Deus quiser, conseguir trazer bons frutos para o Santos", disse.

Sobre o momento do time, que voltou para a zona de rebaixamento após a derrota de 3 a 0 para o Mirassol, Bontempo declarou que a resposta da equipe tem de ser dada de forma imediata.

"Temos de vencer em casa. Precisamos repetir as coisas boas que fizemos contra o Flamengo (a equipe derrotou os cariocas por 1 a 0). Necessitamos deste resultado positivo diante do nosso torcedor", completou.

Com 14 pontos, o Santos figura na 17ª colocação na classificação. O Internacional contabiliza três pontos a mais e busca a sua terceira vitória seguida no torneio.