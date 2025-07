Segunda etapa do Circuito Paraense de Skate Street deve reunir mais de 100 atletas

O Parque da Cidade, em Belém, será palco da segunda etapa do Circuito Paraense de Skate Street. A competição será realizada nos dias 26 e 27 de julho e promete movimentar a modalidade no estado, além de oferecer lazer e entretenimento à população local.

De acordo com a organização, mais de 100 atletas participarão do torneio em diversas categorias e faixas etárias, como infantil, mirim, master, amador, entre outras.

A pista de skate do Parque da Cidade é considerada a segunda maior do Brasil e a terceira de toda a América Latina.

Com a realização do evento, a expectativa é de que a prática do skate ganhe ainda mais força em Belém, fomentando a cultura urbana e incentivando o surgimento de novos talentos. Vale destacar que, atualmente, a principal representante brasileira na modalidade é a maranhense Rayssa Leal, de 17 anos.

O circuito teve início no começo de julho, em Salinópolis, com a primeira etapa. Ao final da competição, os melhores colocados garantem vaga para o Campeonato Brasileiro de Skate, que reúne os principais skatistas do país. A edição deste ano está prevista para acontecer em dezembro, em São Paulo.

O skate ganhou mais visibilidade no cenário nacional após sua inclusão nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 - realizados em 2021 devido à pandemia de Covid-19. Na ocasião, o esporte foi um sucesso, com os brasileiros Rayssa Leal e Kelvin Hoefler conquistando a prata no street feminino e masculino, respectivamente, e Pedro Barros também levando prata no park masculino.