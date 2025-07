Tetracampeão mundial de F1, Sebastian Vettel compartilha 'série documental' de visita à Amazônia

O tetracampeão de Fórmula 1 Sebastian Vettel visitou a região amazônica, no estado de Mato Grosso, em outubro de 2024. Ativista ambiental, o ex-piloto conversou com lideranças indígenas, passou por comunidades locais e fez um tour pela área, que sofre com o desmatamento. Neste ano, por meio das redes sociais, o alemão começou a compartilhar uma série de vídeos documentais da sua visita à Amazônia. Na última segunda-feira (21), Vettel divulgou o sexto episódio do projeto, que se chama Respect the Amazon (Respeite a Amazônia, em tradução livre).

“Nós temos muito conhecimento herdado por milhares de anos, e seria muito triste se nós perdêssemos isso”, disse Sebastian em um trecho do episódio.

Na 'série' de vídeos, Vettel compartilha detalhes da visita à região e destaca a importância da preservação ambiental. Na época, o alemão foi acompanhado pelo Cacique Raoni Metuktire, símbolo da luta pelos direitos dos povos originários. A passagem do ex-piloto foi um convite da ONG Greenpeace.

VEJA MAIS

Ele esteve em uma aldeia Kayapó, em Mato Grosso, onde, além de se encontrar com o Cacique Raoni, também conversou com Megaron Txucarramãe. Em um dos episódios divulgados, o ex-piloto da Ferrari aparece tomando banho no rio Xingu e comendo comidas típicas da região.

O projeto tem como objetivo mostrar a importância da floresta e os impactos do desmatamento e da mineração na região e nas comunidades locais, chamando atenção para as causas ambientais.

Carreira

Sebastian Vettel estreou na Fórmula 1 em 2007 e se aposentou em 2022. Ao longo de mais de 15 anos na categoria, o alemão conquistou quatro campeonatos mundiais, venceu 53 corridas e subiu ao pódio 122 vezes. O ex-piloto se destacou na Red Bull Racing, mas também passou pela Ferrari e pela Aston Martin.

Ainda na F1, o alemão tornou-se ativista das causas ambientais e passou a se engajar no tema, levando a discussão para o universo da Fórmula 1. Após a aposentadoria, Vettel tem dedicado mais tempo ao ativismo.