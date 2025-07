CBF divulga áudio do VAR do lance da expulsão de jogador do Paysandu em jogo contra o Amazonas

O Paysandu empatou com o Amazonas-AM, na noite da última quarta-feira (23), em duelo válido pela 18ª rodada da Série B, com um jogador a menos. O zagueiro Novillo foi expulso após uma falta dura em Henrique Almeida e revisão do lance pelo VAR. Nesta quinta-feira (24), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou imagens e o áudio da conversa entre o árbitro de vídeo e o juiz de campo.

A expulsão ocorreu por volta dos 35 minutos do primeiro tempo da partida. Em disputa de bola, o zagueiro bicolor acertou o tornozelo do atleta Henrique Almeida com muita força. Inicialmente, Jefferson Ferreira de Morais, de Goiás, aplicou cartão amarelo em Novillo. Contudo, o VAR, Vinícius Furlan, de São Paulo, sugeriu a revisão do lance para cartão vermelho direto.

Segundo a análise, o defensor do Papão usou força excessiva no lance.

"Eu sugiro uma revisão para possível cartão vermelho", alertou Vinícius Furlan em contato com o árbitro de campo. "Eu tenho uma pegada com a perna em riste, intensidade alta e com uma dobra de articulação [no tornozelo do adversário]", completou o VAR.

Com isso, Jefferson Morais foi até a cabine e analisou o lance. "Pode jogar essa [imagem] em velocidade normal. Já consigo ver o contato, a dobra de articulação, a trava da chuteira. Mesmo ele tocando na bola, isso não o exime da entrada que faz, porque a perna dele não recolhe em momento algum", afirmou o juiz, que concluiu que a ação correta era o cartão vermelho direto.

A regra da CBF para cartão vermelho direto prevê que a punição pode ser aplicada nos casos em que o árbitro julgar que o jogador agiu de maneira imprudente, temerária ou com força excessiva em um lance de jogo.

No momento da expulsão, o Paysandu vencia o jogo por 1 a 0, com gol marcado por Diogo Oliveira, aos 30 minutos da primeira etapa. Contudo, no segundo tempo, com um a menos, Anderson Leite fez contra, e o duelo terminou empatado por 1 a 1.