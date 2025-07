Claudinei Oliveira valoriza empate do Paysandu contra o Amazonas: "Todo mundo correu o dobro"

O Paysandu segue invicto na "Era Claudinei Oliveira". Na sétima partida do treinador no comando da equipe, o empate com o Amazonas na noite dessa quarta-feira, 23, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão, manteve o Papão fora da zona de rebaixamento, agora com 19 pontos na 16ª posição.

E durante a partida contra os amazonenses, o Paysandu precisou recalcular a rota logo com 35 minutos do primeiro tempo. Pouco tempo depois de abrir o placar com Diogo Oliveira, a equipe bicolor teve o zagueiro Joaquín Novillo expulso após revisão no VAR de uma disputa de bola com Henrique Almeida.

Após ao jogo, o técnico Claudinei Oliveira destacou que a equipe bicolor tinha o jogo "controlado" até o momento da expulsão. No entanto, ele valorizou a entrega dos jogadores para evitar a derrota em Manaus e revelou ter feito um pedido especial para os jogadores no vestiário durante o intervalo da partida.

"Fizemos um bom jogo. Estávamos melhor na partida, controlando bem até ter a expulsão no lance que o VAR chamou. Ficamos com um a menos. Sofremos o gol em uma infelicidade do Anderson (Leite). Mas suportamos bem a pressão. Conseguimos um ponto importante. Viemos em busca da vitória, mas esse ponto tem que ser valorizado por ter jogado 60 minutos com um jogador a menos, suportado bem a pressão (...) No intervalo pedimos para os atletas correrem pelo Novillo. Todo mundo correu o dobro para que o resultado não ficasse na costa dele", destacou.

O duelo com o Amazonas foi o segundo seguido fora de casa do Paysandu nesta reta final de turno da Série B. No último final de semana, goleada em cima do então líder Coritiba dentro do Estádio Couto Pereira, no Paraná. E agora, empate com a equipe amazonense em Manaus.

Para Claudinei Oliveira, o objetivo foi cumprido: voltar para Belém com quatro pontos na bagagem. E tudo isso, na visão dele, mostra a força que o elenco do Paysandu vem tendo na busca para fugir da parte de baixo da tabela da competição.

"A gente aceitava pelo menos quatro (pontos dessa sequência de dois jogos fora de casa). E vieram os quatro. Com todo respeito ao time do Amazonas, mas se tivesse jogado 11 contra 11, a chance de vitória teria sido um pouco maior. Mas faz parte. Temos que passar por isso para o grupo mostrar a força. Mostramos a força em Curitiba com imposição e hoje mostramos na dificuldade".

Desgaste e gramado

Outro ponto destacado por Claudinei Oliveira após ao empate com o Amazonas foi a condição que o Paysandu encontrou no Estádio Carlos Zamith. Além da situação de ter que jogar boa parte com um jogador a menos, o treinador bicolor apontou o gramado como algo crucial para "atrapalhar" o andamento da equipe na etapa final.

Claudinei ressaltou que a junção desses fatores fizeram com que o Paysandu tivesse um "erro de decisão" em boa parte dos 45 minutos finais. Para ele, a "falta de capricho" nesse aspecto contribuiu para o segundo tempo abaixo do esperado.

"Correr com um a menos, você desgasta muito. Também o gramado não é muito bom. Mais do que erros de passes, erramos decisões as vezes. Eles estavam com a linha muito alta para pressionar e a gente podia fazer o passe na profundidade e queriam fazer o passe no pé. Faltou esse capricho na tomada de decisão. O erro de passe faz parte pelo desgaste", finalizou.

O Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira, 28, para encarar o Athletic pela 19ª e última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será às 21h30 no Estádio Banpará Curuzu, em Belém.