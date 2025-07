Com 10 em campo, Paysandu garante empate com o Amazonas e segue fora do Z4 da Série B

O Paysandu arrancou um ponto precioso na noite desta quarta-feira, 23, em Manaus pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Estádio Carlos Zamith, a equipe bicolor empatou em um a um com o Amazonas. O gol bicolor foi marcado por Diogo Oliveira e Anderson Leite, contra, igualou o marcador para os amazonenses.

Ainda no primeiro tempo de jogo, o Paysandu ficou com 10 jogadores em campo após Joaquín Novillo ser expulso. Em disputa de bola com Henrique Almeida, o VAR acionou o árbitro goiano Jefferson Ferreira de Morais e, após revisão, o cartão vermelho foi dado ao zagueiro bicolor.

Com o empate, o Paysandu chegou aos 19 pontos e segue fora da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição. Já o Amazonas chegou as 18 pontos e assumiu a 18ª colocação, seguindo no Z4. Na próxima segunda-feira, 28, o Papão fecha o primeiro turno contra o Athletic, às 21h30 no Estádio Banpará Curuzu. Já a Onça entra em campo um dia antes, no domingo, 27, para encarar o Coritiba, às 16h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Primeiro tempo

Ainda sem poder contar com o atacante Rossi, que até foi para Manaus, mas voltou a sentir a lesão na coxa após ao primeiro treino, o Paysandu encarou o Amazonas com apenas uma mudança em relação ao jogo com o Coritiba.

De volta após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Thalisson iniciou entre os titulares na vaga de Maurício Antônio.

E no embalo da sequência de seis jogos sem perder - quatro vitórias e dois empates - na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu foi o dono dos primeiros 30 minutos de jogos.

Leandro Vilela, Anderson Leite, Reverson, Maurício Garcez e Diogo Oliveira ditaram o ritmo ofensivo bicolor no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. Enquanto que os donos da casa tentavam chegar ao ataque somente em rápidas escapadas pelo lado esquerdo, mas sempre parando no bom sistema defensivo montado por Claudinei Oliveira.

A superioridade bicolor foi recompensada aos 29 minutos. Com um toque, Denner achou Maurício Garcez escapando pela esquerda. Ele entrou na área e tocou para Diogo Oliveira. O zagueiro Rafael Vitor furou e o camisa 9 do Paysandu abriu o placar.

Diogo Oliveira abriu o placar para o Paysandu contra o Amazonas. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Porém, o jogo bicolor entrou em xeque minutos depois quando Joaquín Novillo fez falta por trás em Henrique Almeida na intermediária e o VAR chamou. Após revisão, o árbitro goiano Jefferson Ferreira de Morais mudou o cartão amarelo pelo vermelho e expulsou o zagueiro do Paysandu.

Apesar de ter um jogador a mais em campo, o Amazonas só conseguiu assustar o Paysandu no último lance da etapa inicial. Após cruzamento da esquerda, Kevin Ramírez antecipou Reverson, mas mandou por cima do gol.

Segundo tempo

Linha baixa, contra ataque e amplo domínio amazonense. O roteiro dos 45 minutos finais de jogo foi claro. Com 10 em campo, o Paysandu passou a jogar todo na defesa enquanto que o Amazonas ativou o modo "ataque total".

Embora o domínio fosse amazonense, o Paysandu quase marcou o segundo gol quando Diogo Oliveira arrancou sozinho pela esquerda, limpou o zagueiro e bateu da entrada da área. A bola carimbou a trave aos cinco minutos.

Porém, na sequência, aos sete minutos, veio o empate do Amazonas. Joaquín Torres cruzou da direita, Henrique Almeida disputou na área e Anderson Leite acabou desviando contra o próprio gol. Placar em igualdade no Estádio Carlos Zamith.

Gabriel Mesquita garantiu mais um ponto para o Paysandu na Série B. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Amazonas teve mais duas chances nos minutos seguintes. Zabala pegou na entrada da área e mandou por cima do gol. E depois Gabriel Mesquita salvou na pequena área o que poderia ser o segundo gol dos donos da casa.

Até os minutos finais, o roteiro seguiu o mesmo. Enquanto o Paysandu não conseguia sair da defesa, o Amazonas chutava de todos os lugares em busca do segundo gol.

Joaquín Torres, Zabala e Cocote - os dois últimos tendo entrado no segundo tempo - foram as principais peças ofensivas do Amazonas na busca da virada do placar. O trio gerou problemas para o goleiro Gabriel Mesquita, que conseguiu garantir o resultado.

Antes do apito final do árbitro goiano, Matheus Vargas aproveitou a bobeira da zaga do Amazonas e roubou a bola na intermediária. Sem opção de passe, ele mandou direto e a bola foi por cima do gol. Depois, Gabriel Mesquita fez um verdadeiro milagre quando Kevin Ramírez cabeceou quase em cima da linha. O goleiro bicolor fez a defesa literalmente em cima da linha e definiu o empate em um a um.

Ficha técnica

Amazonas 1 x 1 Paysandu

Local: Estádio Carlos Zamith - Manaus/AM

Hora: 21h30

Data: 23/07/2025

Árbitro: Jefferson Ferreira de Morais (CBF/GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha (CBF/GO) e Hugo Sávio Xavier Corrêa (CBF/GO)

VAR: Vinícius Furlan (CBF/SP)

Cartões amarelos: Rafael Vitor e Diego Zabala (AMA) | Leandro Vilela (PSC)

Cartão vermelho: Joaquín Novillo (PSC)

Gols: Anderson Leite (GC - 7' 2T) | Diogo Oliveira (29' 1T)

Amazonas: Renan; Carlos Akapo (Nilson Castrillón), Bruno Ramírez, Rafael Vitor (Riza Durmisi) e Fabiano; Gabriel Domingosm (Gabriel Novaes), Larry Vásquez e Joaquín Torres; Erick Varão (Diego Zabala), Henrique Almeida (Cocote) e Kevin Ramírez.

Técnico: Márcio Zanardi

Paysandu: Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Thalisson, Joaquín Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Anderson Leite (Ramon Martínez) e Denner (Edílson); Maurício Garcez (Matheus Vargas), Diogo Oliveira (Jorge Benítez) e Marlon (Maurício Antônio).

Técnico: Claudinei Oliveira

Público pagante: Não divulgado

Público total: Não divulgado

Renda: Não divulgado