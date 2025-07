Paysandu e Athletic fazem duelo inédito pela 19ª rodada da Série B

O Paysandu enfrenta o Athletic na próxima segunda-feira (28), pela 19ª rodada da Série B. A partida será a primeira entre as equipes até aqui, num confronto marcado por adversidades históricas: enquanto o Papão é um clube centenário, bicampeão da Série B e o mais vitorioso da Amazônia, o Esquadrão de Aço vem em franca expansão, mirando a elite nacional.

Além do ineditismo, a partida marca momentos distintos entre ambos. O Paysandu deixou recentemente a zona de rebaixamento e hoje é o 16º, além de estar há sete jogos sem perder. Já o clube mineiro está mais confortável, ocupando o 11º lugar, com 22 pontos, três a mais que o Paysandu, e sem perder há quatro partidas.

Administrativamente, o Athletic vive a fase mais vitoriosa de sua história recente. Após décadas no futebol regional, o clube iniciou um processo de profissionalização a partir de 2018, que culminou com a transformação em SAF no fim de 2022. A partir daí, o clube experimentou investimentos em infraestrutura e formação de elenco, que rapidamente deram bons frutos.

Assim, foi campeão da Segunda Divisão do Mineiro em 2018, chegou à elite estadual em 2020 e, a partir daí, começou a disputar competições nacionais com frequência. Em 2023, conquistou o acesso à Série C do Brasileirão e, no ano seguinte, em 2024, subiu mais um degrau, passando à Série B deste ano.

O primeiro embate entre Papão e Esquadrão pode servir ao Bicolor como trampolim para o primeiro pelotão da Segundona, ou como alavanca para o clube mineiro encostar nos líderes da Série B. Tudo isso a partir das 21h30 da próxima segunda-feira (28), direto da Curuzu.