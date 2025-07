De virada, Remo derrota o Avaí no Mangueirão e se aproxima do G4

Na noite desta quinta-feira (24), em partida realizada no Mangueirão, o Remo derrotou o Avaí-SC por 2 a 1 de virada e levou a melhor no duelo de leões. Os gols do confronto, válido pela 18ª rodada, foram marcados por Matheus Davó e Pedro Rocha para o time azulino. Emerson Rocha marcou para os visitantes. Com o resultado, o Leão chegou aos 29 pontos e agora ocupa a 5ª posição.

PRIMEIRO TEMPO

O início de jogo foi trágico para o Remo e a torcida azulina. Aos dois minutos, em um lance bizarro e digno de pelada, o Avaí abriu o placar. O zagueiro do Clube do Remo, Kayky Almeida, foi tentar afastar a bola com um chute, mas Emerson Remon foi mais rápido, esticou a perna e desviou para o gol. Remo 0x1 Avaí.

A resposta do Leão veio aos 19 minutos, quando Pedro Rocha, após cobrança de escanteio, cabeceou com muito perigo e a bola passou rente a trave, balançando as redes, mas pelo lado de fora.

Depois de algumas chances criadas, o empate remista veio aos 28 minutos com Matheus Davó depois de um cruzamento de Caio Vinicius para a área. Com um leve toque de cabeça, o atacante desviou para o gol e empatou a partida. Foi o segundo gol dele com a camisa azulina em seis jogos. Remo 1x1 Avaí.

Aos 41 minutos, momentos de tensão no Mangueirão. O árbitro Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA) marcou pênalti para o Remo após carga de Marcos Vinicius em Pedro Rocha, porém foi chamado pelo VAR em seguida. Ao ver o lance no monitor, Emerson manteve a sua decisão de marcar a penalidade máxima.

Na cobrança, a tensão deu lugar ao sentimento de felicidade. Pedro Rocha bateu com tranquilidade e virou o jogo para o Leão. Foi o nono tento dele que é o artilheiro da Série B. Remo 2x1 Avaí.

SEGUNDO TEMPO

Assim como a primeira etapa, o 2º tempo foi movimentado. Na frente do placar, o Remo buscava aumentar a sua vantagem para ter tranquilidade. Já o Avaí, por sua vez, precisava diminuir o prejuízo e ao menos levar um ponto para Santa Catarina.

Aos 12 minutos, o lateral-esquerdo Alan Rodríguez, que entrou no intervalo no lugar de Sávio, este substituído com dores no joelho, por muito pouco não marcou o terceiro gol azulino em chute de fora da área.

O Avaí quase empatou aos 20 minutos da etapa derradeira. Em jogada de Marquinhos Gabriel, o meio do Leão da Ilha chutou colocado de fora da área e levou muito perigo para Marcelo Rangel. Seria um golaço.

Quando o time catarinense ensaiava uma reação, o zagueiro Jonathan Costa foi expulso após cometer falta em Matheus Davó. Como era o último homem e impediu um ataque promissor, o defensor recebeu o cartão vermelho de forma direta.

Com um a mais em campo, o Remo controlou o ritmo de jogo até o final e garantiu os três pontos. Vitória do Leão. Remo 2x1 Avaí.

FICHA TÉCNICA

Remo 2x1 Avaí-SC – 18ª rodada da Série B

Local: Mangueirão

Data: 24/07/2025

Horário: 21h35

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Gols: Matheus Davó e Pedro Rocha (Remo); Emerson Ramon (Avaí)

Cartão amarelo: Pedro Rocha e Cantillo (Remo); JP (Avaí)

Cartão vermelho: Jonathan Costa (Avaí)

Remo: Marcelo Rangel, Nathan Santos, Camutanga, Kayky Almeida e Sávio (Alan Rodriguez); Caio Vinicius, Cantillo (Nathan Camargo) e Jaderson (Janderson); Marrony (Régis), Matheus Davó (Pavani) e Pedro Rocha.

Técnico: António Oliveira

Avaí: César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Andrey; Zé Ricardo (Mendes), João Vitor (JP) e Marquinhos Gabriel; Cléber, Emerson Ramon (Léo Reis) e Hygor (Alef Manga).

Técnico: Jair Ventura