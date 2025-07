Avaí repudia arbitragem polêmica em derrota para o Remo: 'Pênalti inexistente'

O Avaí-SC emitiu uma nota de repúdio contra a arbitragem da partida contra o Remo, válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul saiu vitorioso por 2 a 1, com um lance polêmico marcado pelo árbitro Emerson Ricardo Andrade no final do primeiro tempo.

Na nota, o time catarinense classificou a marcação como “inaceitável” e considerou o pênalti “inexistente”. Além disso, o Avaí informou que encaminhará uma reclamação formal à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“O Avaí informa que encaminhará à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma reclamação formal. Diante da falha visível, o árbitro de vídeo (VAR) alertou imediatamente para a necessidade de revisão do lance e deu a oportunidade para Emerson Andrade corrigir o erro. Contudo, ele optou por manter a decisão equivocada”, diz trecho da nota.

O lance polêmico teve origem em uma carga do zagueiro Marcos Vinicius sobre Pedro Rocha. O árbitro marcou o pênalti e, ao ser chamado pelo VAR, manteve a decisão. O atacante azulino converteu a cobrança com tranquilidade e virou o jogo para o Remo.

A derrota para o Remo manteve o Avaí na 9ª colocação da tabela, com 25 pontos. Já o Leão Azul conseguiu fôlego para brigar pelo G-4. Atualmente, o time paraense ocupa a 5ª posição, com os mesmos 29 pontos da Chapecoense-SC, que está na 4ª colocação, ficando atrás apenas pelo saldo de gols.

Confira a nota na íntegra

“O Avaí Futebol Clube manifesta sua revolta com a lamentável atuação do árbitro Emerson Ricardo Andrade na noite dessa quinta-feira (24). Foi ele o responsável por erro inaceitável na marcação de pênalti inexistente na partida contra o Remo.

O Avaí informa ainda que vai encaminhar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma reclamação formal. Diante da falha visível, de imediato o árbitro de vídeo (VAR) alertou para a necessidade de revisão do lance e deu a oportunidade de Emerson Andrade corrigir seu erro. Em vez disso, ele optou por manter a decisão equivocada.

Episódios como esse mudam a história da partida e causam danos irreparáveis. O Avaí espera que a CBF tome as medidas necessárias para garantir que erros como esse não se repitam.”

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)