Paysandu: Matheus Vargas será submetido a cirurgia e não retorna em 2025

O volante Matheus Vargas está fora da temporada 2025. A notícia dada pelo Paysandu na tarde desta quinta-feira (24) informa que o atleta sofreu um rompimento no Ligamento Cruzado Anterior (LCA) durante a partida contra o Amazonas. Por conta disso, será submetido a um procedimento cirúrgico para reconstrução, que o afastará dos gramados até o final do ano.

Vargas entrou em campo na metade do segundo tempo do duelo válido pela 18ª rodada da Série B, disputado no Estádio Carlos Zamith, sendo imediatamente atendido pelos profissionais da área de saúde do clube, que o acompanham desde o ocorrido. O jogador deve começar a cumprir o protocolo pré-operatório a partir desta sexta (25).

A data da cirurgia será definida nos próximos dias. Durante esse período, conforme informou o clube, o volante terá todo o suporte necessário para sua plena recuperação. Matheus Vargas tem 29 anos e foi contratado pelo clube ainda em dezembro do ano passado, junto ao Buriram United, da Tailândia.

É formado nas categorias de base do Corinthians e, antes de embarcar para o futebol asiático, passou por Audax, Oeste, Ponte Preta, Fortaleza, Atlético-GO, Sport e Juventude. Neste ano, disputou 35 partidas e deu uma assistência para gol.