Próximo adversário do Paysandu, Athletic está invicto há quatro jogos na Série B

Após assegurar um ponto fora de casa contra o Amazonas FC na noite de quarta-feira (24), o Paysandu retorna a Belém, onde enfrenta o Athletic-MG na próxima segunda-feira (28), na Curuzu, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O clube mineiro, que também já esteve na zona de rebaixamento, vive um momento de recuperação na competição. Desde a chegada do técnico português Rui Duarte, são cinco vitórias, um empate e uma derrota em sete jogos, o que representa um aproveitamento de 76%. Três desses triunfos foram como visitante, diante de Goiás, América-MG e Ferroviária.

No mesmo recorte de sete partidas, o Athletic sofreu seis gols, o que gera uma média de 0,85 gol por jogo. O Paysandu, por sua vez, também levou seis gols nos últimos sete jogos, período em que está invicto sob o comando de Claudinei Oliveira. A média é a mesma: 0,85 gol sofrido por partida.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Quadro Tático: Claudinei Oliveira tira Paysandu do Z-4 com intensidade e resgate de jogadores]]

A igualdade na média defensiva reflete o equilíbrio que se espera para o confronto, embora os contextos sejam distintos. Enquanto o Athletic vem em ascensão após mudanças na comissão técnica, o Paysandu tenta consolidar uma sequência de resultados positivos para se afastar do Z4.

Com 18 pontos, o Paysandu ocupa atualmente a 16ª colocação na tabela, fora da zona de rebaixamento. No entanto, o time ainda pode encerrar a rodada entre os quatro últimos colocados, a depender dos demais resultados da rodada. A partida entre Paysandu e Athletic na série B será transmitida lance a lance no portal oliberal.com e ao vivo na rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)