Bastidores: corte da Rossi da delegação do Paysandu causa insatisfação; entenda

O atacante Rossi, do Paysandu, manifestou insatisfação ao ser cortado da partida contra o Amazonas, válida pela 18ª rodada da Série B. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o jogador voltou a sentir desconforto no tornozelo causado por um quadro de fibrose óssea, que vem gerando dores e limitando sua participação nos jogos.

Rossi não atuou na última partida contra o Coritiba por levar o terceiro amarelo na rodada anterior e, embora tenha viajado com a delegação para Manaus, acabou vetado pela comissão técnica após sentir dores durante o primeiro treino com o elenco local. Em função disso, o atacante retornou à capital paraense para dar continuidade ao tratamento.

Ainda de acordo com o jornalista Carlos Ferreira, Rossi está ansioso para voltar a defender o Paysandu em campo e ficou inconformado com a decisão da comissão técnica. Nesta temporada, o atacante já atuou em 30 jogos, marcou 12 gols e deu seis assistências, sendo o jogador com mais participações em gols da equipe até o momento.

Apesar da baixa no ataque, o sistema defensivo do time bicolor ganha um reforço com o retorno do zagueiro Thalisson, que cumpriu suspensão contra o Coritiba-PR, devido ao terceiro cartão amarelo recebido no jogo contra o Atlético-GO. O jogador deve voltar ao time titular nesta rodada, reforçando a defesa bicolor.

Paysandu e Amazonas-AM se enfrentam na noite desta quarta-feira (23), às 21h30, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. A partida terá cobertura lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)