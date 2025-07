Torcida do Paysandu esgota setor visitante para o jogo contra o Amazonas

O Paysandu contará com apoio em peso da torcida na partida decisiva contra o Amazonas, na noite desta quarta-feira (24), em Manaus. Os ingressos para o setor visitante do Estádio Carlos Zamith estão esgotados, segundo informou o clube amazonense nas redes sociais por volta das 18h. A expectativa é de mais uma presença significativa da torcida bicolor fora de casa, assim como ocorreu no Couto Pereira, onde o time venceu o Coritiba por 5 a 2 na última rodada da Série B.

Embalado pela goleada histórica sobre o então líder da competição, o Papão entra em campo às 21h30 com o objetivo de deixar a zona de rebaixamento. A vitória no Paraná tirou o time da Z-4 momentâneamente, mas após os resultados de fechamento da rodada, o Papão voltou para a zona, na 17ª posição.

O duelo com o Amazonas é confronto direto na luta contra o rebaixamento. O adversário é o atual lanterna da Série B, com 17 pontos, mas vem de vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP, também atuando em casa.