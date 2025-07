Paysandu Sub-9 representa o Pará com conquista de título no IberCup Brasil

A equipe Sub-9 do Paysandu brilhou no Campeonato IberCup Brasil, disputado no Clube da Aeronáutica da Barra, Rio de Janeiro, no último domingo (20). Em uma partida emocionante, o time bicolor venceu o AB Esportes por 5 a 4 nos pênaltis, depois de um empate de 1 a 1 no tempo normal, com gol de Andrew Salomão.

A definição veio graças à atuação decisiva do goleiro Pedro, que defendeu duas cobranças, e ao chute certeiro de Bento Malan, que fechou o placar para os bicolores. Com muita garra e talento, os jovens atletas mostraram um verdadeiro espetáculo em campo, representando com orgulho o Paysandu e o estado do Pará.

Sob o comando do técnico Williams Lima e com o suporte da comissão técnica formada por Igor Saldanha e Marcos Rícino, o time contou com o empenho de Pedro, Luiz Miguel, Joaquim, Andrew, Cayllon, Lucca, Miguel Arthur, Heitor Cunha, Kristopher, Andriel, Enzo Sóstenes, Heitor Monteiro, Murilo e Bento. Juntos, eles demonstraram dedicação e grande potencial durante toda a competição.