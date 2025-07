Com mudança na zaga, Paysandu está escalado para jogo com o Amazonas; confira

O técnico Claudinei Oliveira fez apenas uma mudança na equipe do Paysandu para encarar o Amazonas daqui a pouco, a partir de 21h30, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Fora da partida contra o Coritiba no último sábado por conta do terceiro cartão amarelo, o zagueiro Thalisson retorna ao time para o confronto com a equipe amazonense. O defensor vai formarm dupla de zaga com Joaquín Novillo. A linha de defesa bicolor ainda conta com o goleiro Gabriel Mesquista e os laterais Bryan Borges e Reverson.

No meio de campo, uma trinca: Leandro Vilela, Anderson Leite e Denner. Já no ataque, Maurício Garcez, um dos principais destaques desta retomada bicolor na Série B, terá a companhia de Diogo Oliveira e Marlon.

Assim, o Paysandu entra em campo com: Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Thalisson, Joaquín Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Anderson Leite e Denner; Maurício Garcez, Diogo Oliveira e Marlon.

Com 18 pontos, o Paysandu é o 17º colocado e uma vitória em cima do Amazonas, lanterna da competição com 17 pontos, a equipe deixa a zona de rebaixamento, podendo chegar ao 15º lugar.

No DM

Segundo divulgado pela assessoria de imprensa do Paysandu, apenas quatro jogadores estão entregues ao departamento médico neste momento. Os zagueiros Luan Freitas, com uma lesão no quadril, e Thiago Heleno, com uma lesão no joelho, seguem em tratamento.

O volante Dudu Vieira mantém a rotina de recuperação por conta de uma lesão no tendão de aquiles.

Já o atacante Rossi chegou a viajar para integrar o elenco bicolor em Manaus para o duelo desta quarta-feira, 23. No entanto, ele voltou a sentir a lesão na coxa após o primeiro treino na capital amazonense e foi vetado do segundo jogo seguido.