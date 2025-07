Paysandu encara o lanterna Amazonas em busca de sequência na Série B

Depois da goleada histórica sobre o Coritiba, o Paysandu volta a campo nesta quarta-feira (24) com a missão de embalar na Série B. O Papão enfrenta o Amazonas, às 21h30, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 18ª rodada da competição.

A vitória por 5 a 2 sobre o vice-líder da Série B não apenas tirou o Paysandu da zona de rebaixamento, como também quebrou um tabu contra o Coritiba e rendeu destaque nacional. Cinco representantes bicolores foram escolhidos para o “Time de Primeira” da rodada, incluindo o técnico Claudinei Oliveira.

Com 18 pontos e os resultados do início da 18ª rodada, o Lobo retornou a 17ª colocação. A Ferroviária ultrapassou o Bicola após empatar por 1 a 1 com o Athletico-PR na noite da última terça-feira (22). A partida contra o Amazonas é tratada como confronto direto, já que o adversário é o atual lanterna, com 17 pontos, e vem de vitória em casa sobre o Botafogo-SP por 3 a 0.

Para o duelo na capital amazonense, Claudinei Oliveira terá reforços importantes. O zagueiro Thalisson e o atacante Rossi, que cumpriram suspensão automática na última rodada, estão novamente à disposição e viajaram com a delegação para Manaus.

Thalisson vinha sendo titular absoluto desde que chegou à Curuzu. Soma cinco partidas com a camisa bicolor e uma assistência no clássico contra o Remo. Já Rossi, artilheiro da equipe na temporada com 12 gols em 30 jogos, deve reassumir a titularidade no setor ofensivo, disputando vaga com Marlon e Denner.

Na rodada anterior, os substitutos foram Maurício Antônio na zaga e Marlon no ataque. Agora, com força máxima, o Paysandu busca repetir a boa atuação diante do Coritiba e somar pontos fora de casa para se manter fora do Z-4.

Do lado adversário, o Amazonas deve repetir a escalação pela primeira vez no campeonato. O técnico Márcio Zanardi não tem desfalques e aposta na regularidade da equipe após a vitória na rodada passada. O meia Erick Varão, recém-chegado, será mantido entre os titulares.

Ficha Técnica

Local: Estádio Carlos Zamith

Data: 23/07/2025

Horário: 21h30

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Auxiliares: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Amazonas: Renan; Akapo, Rafael Vitor, Bruno Ramires e Fabiano; Larry Vásquez, Erick Varão e Kevin Ramírez; Joaquín Torres, Kiko e Diego Torres.

Técnico: Márcio Zanardi

Paysandu: Gabriel; Bryan Borges, Maurício Antônio (Thalisson), Novillo, Reverson; Anderson Leite, Vilela, Denner; Marlon (Rossi), Garcez e Diogo Oliveira.

Técnico: Claudinei Oliveira.