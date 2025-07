Garcez prevê dificuldades para Paysandu: 'O mais difícil agora vai ser se manter fora da zona'

Por enquanto, o Paysandu respira fora da zona de rebaixamento. A vitória surpreendente por 5 a 2 sobre o então líder Coritiba, fora de casa, deu muita moral ao time e empurrou o clube para a 16ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o alerta continua ligado. Com 18 pontos e um equilíbrio extremo na parte de baixo da tabela, o Papão encara mais um confronto direto nesta quarta-feira (23), contra o Amazonas, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 18ª rodada. O adversário é o lanterna, com apenas um ponto a menos.

Nesta terça (22), o atacante Maurício Garcez foi o escolhido para conceder entrevista no hotel onde a delegação está concentrada. Titular desde quando chegou, há pouco mais de um mês, e em ascensão, ele destacou a importância da partida e o foco do elenco para manter o bom momento.

“Vai ser um jogo difícil, como foi em Coritiba. E o mais difícil agora vai ser se manter fora da zona. Temos de trabalhar dobrado para ficar ali na parte de cima”, afirmou Garcez, que vem formando dupla ofensiva com Diogo Oliveira.

A parceria com Diogo, inclusive, tem rendido frutos. “Diogo era um cara que eu já conhecia, a gente já jogou junto, isso facilita bastante no campo, na hora de fazer as escolhas. Eu sei onde ele vai, ele sabe onde eu vou, e isso é bom. A gente só tem a melhorar a cada dia mais”, disse.

Garcez ressaltou ainda o espírito de reação da equipe, que está invicta há seis jogos. Desde a chegada de Claudinei, o Paysandu deixou a lanterna, somou reforços e começou a pontuar de forma mais constante. “A mentalidade do grupo está muito forte. Mesmo a gente saindo atrás do placar, estamos conseguindo reagir”, disse.

Para o jogo em Manaus, o atacante garantiu entrega. “Temos que estar 100% ligados no jogo. Vai ser um jogo muito difícil, fora de casa, como foram todos os outros. Só assim vamos conseguir sair com uma vitória”, avaliou. E completou: “A entrega nos jogos, não desistir nunca da jogada, esse sempre foi meu ponto forte”, avaliou.

O Paysandu, que tem os mesmos 18 pontos de Volta Redonda, Ferroviária e Botafogo-SP, precisa da vitória para se manter fora do Z4. Operário e América-MG, com 20, estão próximos, o que deixa a parte de baixo embolada.