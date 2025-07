Jogos de terça afastam Remo do G4 e recolocam o Paysandu na zona de rebaixamento; veja

A 18ª rodada da Série B começou na noite de terça-feira (22) e os resultados não foram bons para a dupla Re-Pa.

Em Ponta Grossa, o Operário-PR venceu o Atlético-GO, chegando a 22 pontos e empatando com a equipe goiana. Ambos estão 4 pontos atrás do Remo e 4 à frente do Paysandu.

Já em Curitiba, o Athletico-PR segue seu calvário na Segundona e empatou por 1 a 1 com a Ferroviária-SP. Com o ponto conquistado, o time do interior paulista chegou a 19 e ultrapassou o Papão, que voltou para a zona de rebaixamento.

VEJA MAIS

Nas últimas partidas da noite, o Athletic-MG recebeu o Coritiba-PR e empatou por 1 a 1 com o Coxa, que segue na vice-liderança do torneio. Já os mineiros estão em 11º, com 22 pontos.

Por fim, o Vila Nova-GO recebeu o CRB-AL e, sob o comando de Luizinho Lopes, venceu o time alagoano por 2 a 0, chegando a 27 pontos, ultrapassando o Clube do Remo e alcançando a 4ª colocação da Série B. Enquanto isso, o CRB segue estacionado com 22 pontos.

CLASSIFICAÇÃO DO LEÃO

1º Goiás - 36 pontos/ 17 jogos

2º Coritiba - 34 pontos/ 18 jogos

3º Novorizontino - 31 pontos/ 17 jogos

4º Vila Nova - 27 pontos/ 18 jogos

5º Chapecoense - 26 pontos/ 17 jogos

6º Remo - 26 pontos/ 17 jogos

CLASSIFICAÇÃO DO PAPÃO

15º América-MG - 20 pontos/ 17 jogos

16º Ferroviária - 19 pontos/ 18 jogos

17º Paysandu - 18 pontos/ 17 jogos

18º Volta Redonda - 18 pontos/ 17 jogos

19º Botafogo-SP - 18 pontos/ 17 jogos

20º Amazonas - 17 pontos/ 17 jogos

PRA CIMA, PAPÃO! PRA CIMA, LEÃO!

Na quarta-feira (23), o Paysandu precisa pontuar contra o Amazonas, em Manaus, para voltar a sair do Z4. Se vencer, pode alcançar até a 15ª colocação (caso o América-MG perca para o Cuiabá, na capital matogrossense).

Já na quinta-feira (24), o Remo recebe o Avaí-SC e, garantindo os 3 pontos, volta ao G4 caso a Chapecoense não vença também o Volta Redonda, em Chapecó-SC.

As partidas poderão ser acompanhadas em tempo real pelo portal O Liberal e ao vivo na Rádio Liberal+, através do rádio ou pelo canal do Youtube.