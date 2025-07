Marcos Braz avalia os primeiros 45 dias à frente do futebol do Remo: 'Um resultado satisfatório'

O executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, concedeu nesta quarta-feira (22) uma coletiva de imprensa para falar sobre os primeiros 45 dias de trabalho no comando do futebol azulino. O dirigente deu detalhes sobre as dificuldades e avanços conquistados desde sua chegada.

Confira os melhores momentos da entrevista:

Folha Salarial

A folha salarial do clube deve estar entre 10% e 12% maior desde a minha chegada. Não estou autorizado a divulgar números internos. O que posso afirmar é que todas as contratações estão sendo feitas com responsabilidade, com parcerias junto a clubes da Série A, como Santos, Botafogo e Fluminense. Alguns jogadores têm os salários pagos integralmente pelo Remo, outros parcialmente, e em alguns casos o clube não arca com nenhum custo. Dentro dessa estrutura, buscamos dar mais "musculatura" ao elenco, sempre visando à melhora da qualidade técnica e tática para competir até o final do campeonato.

Torcida

Não concordo nem discordo das opiniões da torcida. O torcedor tem o direito de pensar como achar melhor. Dentro da conjuntura dos últimos 45 dias, acredito que desenvolvemos um trabalho satisfatório. Enfrentamos uma mudança de direção técnica logo na minha chegada, substituindo uma gestão anterior com um estilo próprio. Três dias depois, perdemos a comissão técnica, como vocês sabem. Mesmo assim, buscamos reestruturar. Fui a São Paulo, conversei com o técnico Antônio e sua comissão, apresentamos o projeto, os objetivos e a grandeza do Remo. Trouxemos uma comissão que esteve recentemente na elite do futebol brasileiro. A diretoria busca romper com os resultados do passado. Nos últimos 20 anos, o Remo disputou a Série B apenas três vezes, e caiu nas duas últimas. Foram mais de oito participacões na Série C e quatro na Série D. Nosso objetivo é mudar esse padrão e entregar resultados condizentes com a história do clube.

Dispensas

Já ocorreram saídas. Rompemos contratos, em alguns casos com indenização parcial ou total. No caso do Adailton, um jogador de 35 anos e reserva, com apenas quatro meses e meio de contrato, conseguimos, com trabalho conjunto, negociar a saída e ainda gerar receita de cerca de R$ 1 milhão ao clube. Considero um excelente negócio.

Baenão

Desde que cheguei, busquei entender o que a diretoria pretendia. O presidente Tonhão é quem define. Eu apenas contribuo com opiniões técnicas. Entendemos que uma reforma curta no Baenão traria melhores condições de trabalho. A parte administrativa, comunicação e marketing será transferida para o local. Dentro das possibilidades do clube, estamos realizando melhorias. Convido todos a conhecerem. Está ficando funcional.

CT (Centro de Treinamento)

Sobre o CT, vejo com bons olhos disputar alguns jogos no Baenão durante a Série B. Quanto ao Centro de Treinamento, estive no local, avaliei pessoalmente. Acredito que o Remo precisa iniciar imediatamente um projeto estruturado. O terreno é próprio e sem pendências. Defendo que a construção do CT ocorra em paralelo com a temporada, sem deixar que os resultados esportivos interfiram. Não será fácil, mas é uma necessidade para a sobrevivência do clube.

SAF e Olaria

Sobre o Olaria, trata-se de um projeto antigo. Fui convidado a vir para o Remo durante esse processo. Não tenho gestão no Olaria, apenas sou investidor. Minha atuação no futebol é inteiramente dedicada ao Remo.

Contratações

Estamos atentos ao mercado. Não é simples como se imagina. Mesmo jogadores livres exigem luvas e percentual para empresários. Buscamos equilíbrio, mesclando juventude e experiência. Nomes como Caíque, Marrony, Freitas, Nathan e PH já mostraram valor. A torcida precisa compreender que estamos há apenas um mês e meio no clube. Não se trata de falta de responsabilidade. Trabalhamos com respeito e seriedade.

Transparência e imprensa

Todos os profissionais estão aqui por escolha. Ninguém está fazendo favor. Recebem corretamente. Sempre mantive um bom relacionamento com a imprensa. Com transparência, respondo a todos. Às vezes, a pressão é injusta, mas estou preparado para ponderar e ajustar quando necessário. Estarei disponível uma ou duas vezes por mês para coletivas abertas, sem restrições.

Elenco e condições técnicas

Os jogadores relacionados estão em condições de jogo. Naturalmente, ajustes são feitos com o tempo. São 21 rodadas pela frente. Mudanças de comissão exigem adaptações. Entendo o desconforto da torcida, mas isso é parte do processo.

Imagem do clube

Não publico diretamente em redes sociais, mas administro com cuidado. Tenho compromisso com o Remo. Recusei propostas recentes porque escolhi estar aqui. Conheço o estado e a torcida. Estou comprometido com a história do clube. Levo o nome do Remo onde for. Pretendo, inclusive, entregar uma camisa do clube ao técnico Jorge Jesus, na Arábia.

Desempenho na Série B

Estamos há pouco tempo no cargo. Uma avaliação justa requer tempo. Tivemos três derrotas. Queremos vencer sempre, mas é preciso analisar o contexto.

Futuro

Cheguei ao Remo com Cadu e Daniel, cada um com uma função específica. Encontramos desafios, mas estamos nos ajustando. A diretoria tem dado apoio. Temos pontos de atenção, como a logística, mas estamos trabalhando para solucionar.

Janela de transferências

Não comentarei posições específicas para não prejudicar o elenco atual. Mas estamos atentos ao mercado. Já saíram cinco ou seis atletas e chegaram oito.

Gestão e relacionamento

Sou empregado do clube. Nenhum jogador foi contratado com ajuda externa. O prestígio pessoal e a grandeza do Remo são os fatores principais. Meu trato com a imprensa é direto e transparente.

Vizeu

Vizeu é uma das principais contratações do ano. Tem histórico na Itália e contrato até 31 de dezembro de 2026. Precisamos ajustar sua situação e explorar melhor seu potencial. Não houve nenhum problema pessoal com ele.

Escolha de Antônio

