Remo mira contratação de meia ex-Bahia e Athletico-PR para a sequência da Série B

Próximo de encerrar o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo se prepara para a segunda parte da competição com reforços para o elenco. Um dos nomes que interessa ao clube azulino é o do meia-atacante Léo Cittadini, do Bahia.

Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada ao Remo, o time tem interesse no jogador e se prepara para apresentar uma proposta ao atleta.

Ainda segundo as informações, as negociações estariam nos estágios iniciais, com abordagem e sondagens junto ao jogador.

Léo tinha contrato com o Bahia até junho deste ano. O meia retornou ao Brasil nesta temporada, após defender o Shanghai Port, da China, em 2024. Pelo clube chinês, disputou 34 jogos, marcou sete gols e deu seis assistências. Mas, na volta, o time baiano informou que não tinha interesse em seguir com o atleta e o deixou livre para negociar com outras equipes.

Cittadini foi emprestado ao Bahia após não conseguir espaço no elenco e sofrer com algumas lesões. Em 2023, fez apenas sete partidas com a camisa do Tricolor baiano. Antes disso, teve passagem marcante pelo Athletico-PR, onde foi campeão da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil.

O jogador também passou por Santos e Guarani-SP, clube onde iniciou sua trajetória nas categorias de base.

Com 31 anos e natural de São Paulo, o meia pode ser mais um reforço para o Remo, que vive um momento de reestruturação. Se as negociações avançarem, Léo deve integrar o elenco azulino para a sequência da temporada.

Recentemente, Kawan, Victor Cantillo e Nathan foram anunciados pela diretoria como reforços.

Atualmente, o Remo ocupa a quinta colocação da tabela da Série B, com 26 pontos. Apesar da boa posição, o desempenho da equipe caiu nas últimas rodadas, e o time busca uma recuperação.

O próximo compromisso do Leão Azul será na quinta-feira (24), no Mangueirão, contra o Avaí-SC, sétimo colocado na classificação.