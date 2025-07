Próximo adversário do Remo, Avaí-SC vive momento instável na Série B

Se o Remo está pressionado pela torcida azulina, o Avaí-SC também não vive seu melhor momento no campeonato. Na próxima quinta-feira (24), no Mangueirão, o Leão da Ilha visita o time azulino com o sinal de alerta ligado e precisando da vitória.

Apesar de a situação na tabela não ser ruim, o empate por 1 a 1 em casa com o Vila Nova-GO não caiu bem para a torcida, e o time catarinense fechou a 17ª rodada na sétima posição, com 25 pontos.

A equipe está em uma briga direta pelo G-4 com o Remo, que ocupa o quinto lugar; o Cuiabá-MT, sexto; e a Chapecoense-SC, que entrou recentemente na zona de acesso. Mesmo que a posição do Leão da Ilha na tabela não seja preocupante, assim como ocorre com o time azulino, o desempenho em campo não vem agradando aos torcedores.

Nas últimas cinco rodadas, o Avaí perdeu dois jogos, venceu um e empatou dois, conquistando apenas cinco dos 15 pontos disputados. Além disso, a equipe alviceleste sofreu uma goleada de 4 a 0 para o Athletic-MG, o que evidenciou a queda no rendimento do time.

Após o jogo contra o Tigre, o treinador Jair Ventura afirmou que o time jogou melhor, mas não conseguiu converter a performance em resultado.

"Conseguimos recuperar o desempenho, mas não o resultado. Não é culpa de um ou dois jogadores, porque nós fomos campeões estadual e todos levantaram o troféu, e quando a gente erra, todos nós somos responsáveis também", disse

Um dos possíveis motivos para essa baixa seria a existência de problemas internos relacionados a salários atrasados. Contudo, o presidente do clube, Julio Heerdt, negou em coletiva na última semana que a derrota para o Esquadrão de Aço e a instabilidade da equipe estejam relacionadas a essa situação. Ainda segundo o dirigente, a expectativa é que as pendências sejam quitadas até o fim do mês.

Assim como o Remo, em termos de pontuação, o Leão da Ilha está mais próximo da zona de rebaixamento do que da liderança. Para a Ferroviária-SP, primeira equipe no Z-4, a diferença é de sete pontos; já para o líder Goiás-GO, a distância é de 11.