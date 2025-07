Claudinei e António Oliveira chegam juntos, mas têm impactos diferentes em Paysandu e Remo

Claudinei Oliveira e António Oliveira chegaram quase ao mesmo tempo aos comandos técnicos de Paysandu e Remo, respectivamente. O clássico Re-Pa, válido pela 13ª rodada da Série B, marcou a estreia do técnico português no Leão e o segundo jogo de Claudinei no comando bicolor. Desde então, os dois treinadores traçam caminhos distintos na competição.

Quando Claudinei assumiu o Paysandu, a equipe era a lanterna da Série B, com quatro derrotas e quatro empates, ainda sem vitórias. Desde então, o time engatou uma sequência de seis partidas invicto, com quatro vitórias e dois empates, chegando aos 18 pontos e deixando a zona de rebaixamento. Nesse período, o Papão marcou 11 gols, sofreu 5 e tem aproveitamento de 67%.

Já António Oliveira estreou no clássico com derrota por 1 a 0 para o maior rival. Na sequência, venceu o Athletic por 2 a 1, mas depois acumulou três empates consecutivos. O último foi contra a Chapecoense, fora de casa. O Remo soma 26 pontos e ocupa a 5ª colocação, com seis pontos conquistados nos últimos cinco jogos.

Antes do Re-Pa, o Paysandu era o último colocado e o Remo estava na 7° colocação da tabela. Atualmente, a diferença entre os dois caiu, o time azulino está na porta do G4, enquanto o Papão saiu do Z-4. Desde o Re-Pa o Remo ganhou apenas seis pontos na competição, enquanto o Paysandu ganhou 11.

Na 18ª rodada, o Paysandu enfrenta o Amazonas FC, na quarta-feira (23), às 21h30, em Manaus. O Remo recebe o Avaí na quinta-feira (24), às 21h35, no Mangueirão. Os dois jogos terão transmissão lance a lance no portal oliberal.com e transmissão ao vivo na Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)