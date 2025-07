CBF divulga tabela detalhada das rodadas 21 a 24 da Série B; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta segunda-feira (21), a tabela detalhada das rodadas 21 a 24 do returno da Série B do Campeonato Brasileiro. As partidas estão marcadas para ocorrer entre os dias 8 e 24 de agosto.

Até o momento, 17 rodadas foram concluídas. A 18ª começa nesta terça-feira (23). O Goiás lidera a competição com 36 pontos, seguido por Coritiba (33), Novorizontino (31) e Chapecoense (26), que completam o G4.

Na zona de rebaixamento estão Ferroviária, Volta Redonda e Botafogo-SP, todos com 18 pontos, além do Amazonas, com 17.

Confira abaixo os jogos programados para as rodadas 21 a 24 divulgadas pela CBF:

21ª rodada

8 de agosto, sexta, 19h: Ferroviária x Amazonas

8 de agosto, sexta, 21h35: Coritiba x Chapecoense

9 de agosto, sábado, 16h: América-MG x Remo

9 de agosto, sábado, 18h30: Goiás x Operário-PR

9 de agosto, sábado, 20h30: Volta Redonda x Novorizontino

10 de agosto, domingo, 16h: Avaí x Cuiabá

10 de agosto, domingo, 18h30: Atlético-GO x Botafogo-SP

11 de agosto, segunda, 19h: Criciúma x Athletico-PR

11 de agosto, segunda, 21h30: Paysandu x Vila Nova

x Vila Nova 12 de agosto, terça, 19h30: CRB x Athletic-MG

22ª rodada

14 de agosto, quinta, 21h35: Novorizontino x Coritiba

15 de agosto, sexta, 20h: Amazonas x América-MG

16 de agosto, sábado, 16h: Remo x Botafogo-SP

x Botafogo-SP 16 de agosto, sábado, 18h30: Vila Nova x Goiás

16 de agosto, sábado, 20h30: Athletico-PR x Cuiabá

17 de agosto, domingo, 16h: Chapecoense x Paysandu

17 de agosto, domingo, 18h30: Atlético-GO x Ferroviária

18 de agosto, segunda, 19h: Volta Redonda x CRB

18 de agosto, segunda, 21h: Athletic-MG x Criciúma

19 de agosto, terça, 19h30: Operário-PR x Avaí

23ª rodada

22 de agosto, sexta, 19h: Athletic-MG x Chapecoense

22 de agosto, sexta, 21h35: Criciúma x Novorizontino

23 de agosto, sábado, 16h: Coritiba x Remo

23 de agosto, sábado, 18h: Goiás x América-MG

23 de agosto, sábado, 20h30: CRB x Athletico-PR

24 de agosto, domingo, 16h: Paysandu x Operário-PR

x Operário-PR 24 de agosto, domingo, 18h30: Ferroviária x Volta Redonda

25 de agosto, segunda, 19h: Botafogo-SP x Vila Nova

25 de agosto, segunda, 21h30: Avaí x Amazonas

26 de agosto, terça, 19h: Cuiabá x Atlético-GO

24ª rodada

28 de agosto, quinta, 21h35: Remo x Criciúma

x Criciúma 29 de agosto, sexta, 19h: Operário-PR x Coritiba

30 de agosto, sábado, 16h: CRB x Paysandu

30 de agosto, sábado, 18h30: Goiás x Botafogo-SP

30 de agosto, sábado, 20h30: Athletico-PR x Novorizontino

31 de agosto, domingo, 16h: Volta Redonda x Athletic

31 de agosto, domingo, 18h30: Atlético-GO x Amazonas

1º de setembro, segunda, 19h: Chapecoense x Vila Nova

1º de setembro, segunda, 21h30: Ferroviária x Cuiabá

2 de setembro, terça, 19h30: América-MG x Avaí

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)