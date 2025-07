Remo anuncia oficialmente o meia Diego Hernández, emprestado pelo Botafogo

O Clube do Remo oficializou, na tarde desta terça-feira (22), a contratação do meia uruguaio Diego Hernández. O anúncio foi feito pelas redes sociais do clube, confirmando a informação antecipada por O Liberal de que o jogador já estava em Belém e treinava com o elenco azulino.

Diego, de 25 anos, chega por empréstimo do Botafogo-RJ até o fim da temporada. O meia ofensivo estava atuando também por empréstimo no futebol chileno, pelo Everton, e também defendeu o Club León, do México, em 2024. Ao todo, somou 26 partidas, com três gols marcados e duas assistências nas duas equipes.

No Botafogo, clube ao qual pertence, Hernández participou das campanhas que resultaram na conquista do Campeonato Brasileiro da Série A e da Libertadores no ano passado. Foram duas temporadas com a camisa alvinegra, somando 24 jogos, um gol e duas assistências. Sem espaço no elenco carioca neste ano, o jogador foi liberado para buscar novas oportunidades.

Versátil, Diego pode atuar centralizado no meio-campo ou pelas pontas, e deve disputar posição com os atacantes Matheus Davó, Marrony e Janderson. Ele é o segundo atleta envolvido em negociações recentes entre Remo e Botafogo — anteriormente, o clube paraense cedeu o lateral Kadu e recebeu o zagueiro Kawan, também por empréstimo.

Natural de Montevidéu, Hernández foi revelado pelo Montevideo Wanderers, do Uruguai. Com sua chegada, o Leão Azul busca reforçar o setor ofensivo para a sequência da Série B. O clube ainda monitora a possível contratação de Léo Cittadini, ex-Bahia.

O novo reforço já está integrado ao grupo e pode ser relacionado para o próximo compromisso do Remo, que enfrenta o Avaí-SC nesta quinta-feira (24), às 21h30, no estádio Mangueirão, pela 18ª rodada da Série B.