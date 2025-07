Remo leva vantagem no retrospecto de confrontos com o Avaí-SC; veja números

O Remo recebe o Avaí-SC no Mangueirão, na próxima quinta-feira (24), em duelo válido pela 18ª rodada da Série B. Para ambas as equipes, a partida pode significar o retorno ao G-4. Nesse cenário, o Leão Azul se apega ao histórico entre as equipes, onde leva uma pequena vantagem no retrospecto.

As equipes já se enfrentaram 11 vezes ao longo da história. Nesse confronto direto, o Remo venceu cinco partidas, contra quatro triunfos do Avaí, e apenas dois jogos terminaram empatados.

O primeiro duelo entre os clubes ocorreu em 1974, pela Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Leão Azul foi derrotado por 3 a 0. Já no segundo encontro, em 1999, válido pela Série B, o time azulino aplicou uma goleada histórica de 7 a 1 sobre a equipe alviceleste.

Desde então, Remo e Avaí se enfrentaram mais nove vezes, sendo o último confronto em 2021, também pela Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Naquela partida, o clube paraense venceu por 2 a 1, no Baenão.

Remo e Avaí se enfrentaram duas vezes em 2021, com uma vitória para cada lado (LUCAS GABRIEL / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO)

Agora, cerca de quatro anos depois, os times se reencontram em situações semelhantes. Na parte de cima da tabela, tanto o Leão Azul quanto o Leão da Ilha precisam vencer para afastar a má fase e retomar a confiança da torcida.

O Remo ocupa a sexta colocação, com 26 pontos. A equipe comandada por António Oliveira está pressionada, após três empates consecutivos e atuações pouco convincentes. Em caso de vitória, o time pode retornar ao G-4.

O Avaí também tem chance de voltar à zona de acesso. Atualmente, a equipe ocupa a oitava posição, com 25 pontos, e não vence há três rodadas.

A partida ocorre às 21h35, no estádio Mangueirão, na quinta-feira (24). O duelo terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance, além de narração na Rádio Liberal+.