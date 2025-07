Novo camisa 33! Diego Hernandez é oficialmente apresentado no Remo

O meia-atacante uruguaio Diego Hernández foi apresentado oficialmente como novo reforço do Clube do Remo. O jogador, de 25 anos, vestirá a camisa 33, número simbólico na história do clube, relacionado ao tabu de 33 jogos de invencibilidade sobre o Paysandu, quebrado em 1997.

“Sei da responsabilidade do número 33 no time. Sou um jogador que gosta de desafios. Falei com o Marcos (Braz) e com meu pai, me informei sobre o peso da camisa e vejo isso como um desafio a mais na minha carreira e na minha vida”, declarou Hernandez.

O atleta, que chega ao clube azulino emprestado pelo Botafogo-RJ, está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já pode estrear na partida contra o Avaí, marcada para esta quinta-feira (24), pela 18ª rodada da Série B, no Mangueirão.

“Fisicamente me sinto bem. Vai depender do processo do clube, mas espero estar em campo logo. Minha última partida foi há cerca de dois meses. Estou aqui para aceitar esse desafio e voltar a ser o jogador que já fui anteriormente”, disse o jogador.

Durante a apresentação, o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, explicou como foi o processo de negociação e agradeceu a escolha do atleta. “Fiquei sabendo que ele estava em um hotel no Rio, com a família e o empresário. Conversei com ele e expliquei o projeto. Agradeço ao jogador, à família e aos empresários por terem escolhido o Remo.”

Hernandez destacou ainda que foi atraído pelo projeto apresentado pelo clube. “Conversei bastante com o Marcos e gostei da cidade, das pessoas e da proposta. Estou pronto para jogar. Meu foco agora é o Remo. O que vier depois será consequência.”

O Leão Azul enfrenta o Avaí nesta quinta-feira (24), às 21h35, no Mangueirão, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O clube é o sexto colocado na tabela, com 26 pontos.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)